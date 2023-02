Wirtschaftsförderer: Befragung von Unternehmen in Schwedt Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und die Stadt Schwedt wollen den Strukturwandel in der Region mit einer Befragung von Unternehmen unterstützen. R... dpa

Schwedt/Oder -Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und die Stadt Schwedt wollen den Strukturwandel in der Region mit einer Befragung von Unternehmen unterstützen. Rund 100 Unternehmen seien angeschrieben worden, teilte die WFBB am Mittwoch in Schwedt an der Oder mit. Mit der Befragung wollen die Wirtschaftsförderer ausloten, wie sie die Unternehmen in ihrer Entwicklung am besten unterstützen können. Gefragt wird unter anderem nach dem Anteil des Umsatzes, den Firmen mit der Raffinerie PCK machen oder auch nach Forschungsabsichten und internationalen Vorhaben, wie ein Sprecher der WFBB sagte.