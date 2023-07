Was ist los in China? Experten warnen vor „sozialem Sprengstoff“

Die Ereignisse in China überschlagen sich. Auf enttäuschende Wirtschaftsdaten hat das Politbüro der Kommunistischen Partei mit einem umfassenden Konjunkturprogramm reagiert. Auch Spitzenpersonal wurde ausgetauscht.



So musste der erst im Dezember 2022 ins Amt gewählte Außenminister Qin Gang seinen Posten räumen. Er wurde durch seinen Amtsvorgänger Wang Yi ersetzt. Qin war seit einiger Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden. Zahlreiche Spekulationen über die Hintergründe seines Abgangs wurden in den Medien diskutiert.