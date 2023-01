Wirtschaftsministerium sagt Öl via Danzig für PCK zu Das Bundeswirtschaftsministerium hat zugesichert, dass die Auslastung der Öl-Raffinerie PCK in Schwedt bis Ende des Monats erhöht werden kann. Noch im Januar... dpa

ARCHIV - Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, bei einer Konferenz. Soeren Stache/dpa/Archiv

Schwedt/Oder -Das Bundeswirtschaftsministerium hat zugesichert, dass die Auslastung der Öl-Raffinerie PCK in Schwedt bis Ende des Monats erhöht werden kann. Noch im Januar werde ein Schiff mit Öl im polnischen Danzig ankommen, sagte Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) am Montagabend in Schwedt während einer Diskussion mit Bürgern. Darauf könne sich die Belegschaft verlassen.