Wirtschaftsministerium: Strengere Regeln für Twitter prüfen Nach der Übernahme durch Elon Musk gab es immer wieder umstrittene Entscheidungen bei dem Kurznachrichtendienst. Nun fordert das Bundeswirtschaftsministerium... dpa

Berlin -Das Bundeswirtschaftsministerium plädiert dafür, schärfere Auflagen für den Kurznachrichtendienst Twitter zu prüfen. „Mit großer Sorge“ habe er „Twitters Plattformregelungen, deren abrupte Änderungen und willkürliche Anwendung zur Kenntnis genommen“, schreibt Staatssekretär Sven Giegold (Grüne) in einem Brief an die EU-Kommission. Das Schreiben ist auf Dienstag datiert und liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Kritik kam auch von der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen und der Monopolkommission.