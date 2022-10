Wirtschaftsnobelpreis für drei US-Ökonomen Nach allen weiteren Preisträgern ist nun auch verkündet worden, wer den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften erhält. Einer von ihnen ist auc... dpa

ARCHIV - Der damalige Chef der US-Notenbank (FED), Ben Bernanke, erhält neben zwei anderen Ökonomen den Wirtschaftsnobelpreis. Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Stockholm -Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei amerikanischen Ökonomen Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Bernanke, der frühere Präsident der US-Notenbank Fed, und die beiden anderen Ökonomen erhalten die prestigeträchtige Auszeichnung „für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen“, wie der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren, bei der Bekanntgabe auf dem Universitätsgelände der schwedischen Hauptstadt sagte.