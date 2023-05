Wirtschaftsmärchen: Mythos Geld (Teil 3)

In dieser dreiteiligen Serie blickt unser Kolumnist und Ex-Finanzpolitiker Fabio De Masi anlässlich der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor auf verbreitete Wirtschaftstheorien.

Die Geschäftsbanken können Geld per Knopfdruck erschaffen. Skyline-Blick in Frankfurt am Main Jürgen Ritter/imago