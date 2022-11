Wirtschaftsweise verteidigen Vorschlag zu Energie-Soli Optimistischer als die Bundesregierung: Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2023 nur einen leichten Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung und schlagen ei... dpa

ARCHIV - Die Wirtschaftsweisen erwarten wegen der Energiekrise im kommenden Jahr eine Rezession in Deutschland. Christian Charisius/dpa

Berlin -Die Wirtschaftsweisen haben ihren umstrittenen Vorschlag verteidigt, zur Finanzierung von Entlastungen in der Energiekrise Spitzenverdiener stärker zu belasten. Die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer, sagte am Mittwoch in Berlin, die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung seien nicht zielgenau genug. Es würden auch diejenigen entlastet, die es nicht nötig hätten. Es werde deswegen „zu viel Geld ins System“ gegeben. Der Staat müsse noch mehr Schulden aufnehmen und die Inflation werde weiter angeheizt.