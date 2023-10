Vergeltung aus China? Verkehrsminister Wissing warnt vor Provokation der EU

Werden Strafzölle gegen China zum Bumerang für die deutsche Wirtschaft? Deutschland könnte leiden, wenn die Europäische Union zusätzliche Abgaben auf Elektrofahrzeuge aus der Volksrepublik erhebt, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in einem Interview mit dem Wirtschaftsdienst Bloomberg. Denn Peking könnte im Gegenzug mit protektionistischen und Vergeltungsmaßnahmen drohen.

„Deutschlands Wirtschaft ist auf offene Märkte angewiesen“, sagte Wissing. „Wir sollten gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleisten, aber nicht mit Subventionen oder Steuern arbeiten.“ Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hatte im September angekündigt, eine Untersuchung angeblicher Subventionen durchzuführen. Die chinesische Regierung soll Tesla, BYD und anderen E-Auto-Herstellern finanzielle Unterstützung für die Produktion und den Export gewährt haben.

Haben auch deutsche Autobauer in China von Subventionen profitiert?

Bei der Untersuchung soll auch geprüft werden, ob in China produzierte Autos deutscher Hersteller wie BMW, die Pkw aus China in die EU exportieren, Subventionen erhalten haben. Die Untersuchung wird voraussichtlich etwa ein Jahr dauern und könnte dazu führen, dass Brüssel zusätzliche Einfuhrzölle erhebt.

Die europäische Autoindustrie droht im Wettstreit mit China zurückzufallen. Während in Europa lange am Verbrennermotor festgehalten wurde, hat die Volksrepublik frühzeitig auf die Entwicklung von Elektroautos und Batterietechnik gesetzt. Diesen Wettbewerbsvorteil können die Chinesen jetzt ausspielen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (Pwc) könnten in den nächsten drei Jahren rund 800.000 Autos aus China nach Europa eingeführt werden. Demnach werde die EU ab 2025 zum Nettoimporteur von Pkw. 2015 hatten europäische Autokonzerne noch ein Exportplus von 1,7 Millionen Fahrzeugen gehabt.

Chinas Wirtschaft stabilisiert sich – Stagnation in Deutschland

Wissings Bedenken kommen nicht von ungefähr. China hat am Mittwoch erneut starke Wachstumszahlen vorgelegt. Im dritten Quartal legte die Wirtschaft des Landes um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,2 Prozent.

Zwar sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da sie vor dem Hintergrund der geringen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr zustande gekommen sind, als weite Teile der Volksrepublik im Lockdown waren. Chinesische Beamte schlugen daher am Mittwoch einen vorsichtigen Ton an. „Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass das äußere Umfeld komplexer und ernster wird, während die Inlandsnachfrage weiterhin unzureichend ist und die Grundlage für wirtschaftliche Erholung und Wachstum weiter gefestigt werden muss“, zitiert die britische Zeitung Financial Times Vertreter der Nationalen Statistikbehörde.

Dennoch wirkt die BIP-Steigerung enorm, wenn man sich das wirtschaftliche Umfeld in den USA und Europa ansieht. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten konnte von April bis Juni lediglich um 2,4 Prozent zulegen, die Euro-Zone ist im zweiten Quartal nur noch um 0,5 Prozent gewachsen und Deutschlands BIP stagnierte bei null Prozent. Einen Handelsstreit mit der stark wachsenden chinesischen Volkswirtschaft vom Zaun zu brechen, könnte Gefahren für die deutsche Wirtschaft bieten.



