Woidke: Für Energie auf EU-Ebene enger zusammenarbeiten

Tomá· Kafka (l), Tschechiens Botschafter und Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg. Patrick Pleul/dpa

Spremberg -Deutschland muss nach Worten von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit Tschechien, Polen und den anderen europäischen Partnern noch enger zusammenzuarbeiten, um die europäische Energieversorgung unabhängiger von Importen zu machen. Brandenburg zeige in Sachen Erneuerbare Energien da modellhaft, wohin der Weg gehen könne, sagte der Regierungschef am Montag bei einem Besuch des tschechischen Botschafters Tomáš Kafka im Industriepark und Kraftwerk Schwarze Pumpe in Spremberg (Spree-Neiße). Kafka hatte sich dort unter anderem über die Pläne der Leag zur Gigawatt-Factory informiert, mit der das Energieunternehmen zu einem der größten Investoren im Bereich der Erneuerbaren in Deutschland werden will.