Woidke gegen früheren Kohleausstieg bis 2030 für Brandenburg Bis 2030 raus aus der Braunkohle? Was in NRW beschlossen ist, ist nichts für Brandenburg, meint Regierungschef Woidke. Er sagt, warum er dies ablehnt und wel...

ARCHIV - Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Kraftwerks Jänschwalde. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lehnt einen vorgezogenen Braunkohleausstieg bis 2030 ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen für sein Land ab. „Die Sicherheit der Energieversorgung steht jetzt im Vordergrund“, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Hier leistet unsere Lausitzer Braunkohle einen unverzichtbaren Beitrag.“ Damit wandte er sich gegen eine Forderung der Grünen, die in Brandenburg gemeinsam mit SPD und CDU regieren. Dem Sender Phoenix sagte Woidke am Freitag: „Der Markt muss stabilisiert werden.“ Sonst werde das geplante Rettungspaket der Bundesregierung von 200 Milliarden Euro auf Dauer nicht reichen.