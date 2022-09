Woidke kritisiert Taskforce zur Raffinerie Schwedt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert vom Bund mehr Tempo bei der Suche nach Lösungen zur Zukunft der Ölraffinerie in Schwedt. Er kriti... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert vom Bund mehr Tempo bei der Suche nach Lösungen zur Zukunft der Ölraffinerie in Schwedt. Er kritisierte, die Ende Mai eingesetzte Taskforce habe bisher nur zwei Sitzungen gehabt. Die Projektgruppe wird vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), geleitet. Die Brandenburger Landesregierung hatte dem Bundesministerium am Donnerstag in einem Brief mit einem Ende der Zusammenarbeit in der Taskforce gedroht.