Woidke und Baerbock dringen auf Schienenausbau in Lausitz

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Cottbus -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf den notwendigen Schienenausbau in der Lausitz. Cottbus müsse so nach Berlin und auch Dresden angebunden werden, dass es eine Taktung von zwei bis drei Zugverbindungen in der Stunde gebe, sagte der SPD-Chef am Samstag in Cottbus. „Das haben wir schon geschafft mit Brandenburg an der Havel, mit Cottbus müssen wir es genauso schaffen“. Deshalb müsse weiter Druck auf den Bund ausgeübt werden in Sachen Zweigleisigkeit der Strecken.