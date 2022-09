Woidke und Steinbach werben in USA für Brandenburg Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) reisen von diesem Sonntag an in die USA zu Gespräche... dpa

ARCHIV - Jörg Steinbach (l, SPD), Wirtschaftsminister in Brandenburg, und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Potsdam -Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) reisen von diesem Sonntag an in die USA zu Gesprächen mit US-Unternehmen. Gerade in diesen Krisenzeiten sei es wichtig, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken, sagte Woidke am Donnerstag in Potsdam. Er will bei der Auslandsvisite, die bis kommenden Samstag (23.09.) geplant ist, für den Industriestandort Brandenburg werben.