Woidke verhalten: Folgeangebot-Debatte für 9-Euro-Ticket

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich in der Debatte über ein Folgeangebot für die 9-Euro-Tickets für verhalten geäußert. „Nur über billige Tickets zu reden, wäre für die Fläche Brandenburgs verfehlt“, sagte der SPD-Politiker. Es müsse neben attraktiven Preisen um den Ausbau der Netze und um bessere Taktfrequenzen gehen. Woidke sagte am Mittwoch auf einem Verkehrskongress an der Technischen Universität Berlin zudem, die Mobilitätswende müsse für Lebensqualität und Klimaschutz vorankommen. „Dafür müssen Bund und Länder sehr viel investieren.“