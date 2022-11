Woidke will Entscheidungen für Umbau am Raffinierie-Standort Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will den Umbau am Raffinerie-Standort Schwedt schnell voranbringen. Es gebe angesichts der Energiekrise nicht v... dpa

Ministerpräsident von Brandenburg Dietmar Woidke eröffnet die Auftaktsitzung der Task Force zum Raffineriestandort Schwedt. Lena Lachnit/dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will den Umbau am Raffinerie-Standort Schwedt schnell voranbringen. Es gebe angesichts der Energiekrise nicht viel Zeit, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach einem ersten Treffen der sogenannten Task Force der Landesregierung. Ab 2023 will Deutschland auf russisches Öl verzichten, was vor allem die PCK-Raffinerie betrifft. Die Entscheidungen für die Weiterentwicklung des Standorts in den kommenden Jahren müssten schnell vorangetrieben werden, sagte Woidke.