Woidke will von Tesla Aufklärung: Arbeitsunfälle, Havarien

Potsdam/Grünheide -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat US-Elektroautobauer Tesla nach einem Bericht über gehäufte Arbeitsunfälle und Umwelt-Havarien zu mehr Transparenz aufgerufen. „Tesla muss diese Vorwürfe aufklären, und zwar restlos. Tesla muss Transparenz herstellen“, sagte Woidke dem „Tagesspiegel“ (Freitag/online). „Die Kommunikation muss besser werden, die Transparenz.“

In der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ereigneten sich seit 2021 nach Angaben des Sozialministeriums sieben schwere Arbeitsunfälle. Das Ministerium stufte die Zahlen nicht als ungewöhnlich ein und verwies auf regelmäßige Kontrollen. Der „Stern“ berichtete von auffallend vielen meldepflichtigen Arbeitsunfällen zwischen Juni und November 2022. Seit der Eröffnung im März 2022 gab es nach Angaben des Landesumweltamts außerdem 26 Umwelt-Havarien. Das Unternehmen hatte Bedenken zurückgewiesen.

„Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel“, sagte Woidke dem „Tagesspiegel“. „Tesla ist im eigenen Interesse gehalten, dass die Arbeitssicherheit im Werk weiter steigt.“ Das gelte nicht nur wegen des eigenen Rufes, sondern vor allem auch, was den Schutz der eigenen Mitarbeiter und die Attraktivität des Arbeitsplatzes betreffe. Das Unternehmen sei „gut beraten, auf die Vorwürfe zeitnah zu reagieren“.

Der Regierungschef wies den Vorwurf mangelnder Kontrollen zurück, sieht aber noch Potenzial für eine Steigerung. „Wir haben ein engmaschiges Kontrollnetz. Es ist nicht so wie suggeriert, dass es irgendwelche Sonderregelungen gäbe, angeblich kaum Kontrollen. Das Gegenteil ist der Fall“, sagte Woidke. „In den letzten Wochen und Monaten hat sich da schon einiges getan. Dass noch mehr getan werden muss, liegt offensichtlich auf der Hand.“ Tesla hat nach jüngsten Angaben des Unternehmens derzeit rund 11.000 Beschäftigte.

Die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags hat derzeit keine Aussicht auf Erfolg. Obwohl sich die AfD und die Freien Wähler grundsätzlich offen für den Vorschlag von Linksfraktionschef Sebastian Walter zeigen, lehnen die beiden weiteren Oppositionsfraktionen einen Ausschuss vor der Landtagswahl 2024 ab.

„Ich kann mir gut vorstellen, im 2024 zu wählenden Landtag die Tesla-Ansiedlung zum Thema eines Untersuchungsausschusses zu machen“, sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Aber „acht Monate vor dem praktischen Ende dieser Legislaturperiode“ mache die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses - was unwahrscheinlich sei - „wirklich keinen Sinn“.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler forderte, es müsse parlamentarisch untersucht werden, wenn die Zahlen der Arbeitsunfälle und Umwelthavarien bei Tesla im Vergleich zur Branche ungewöhnlich hoch seien - vor allem, wenn die zuständigen Behörden davon Kenntnis gehabt, aber nicht ausreichend reagiert hätten. „Allerdings sollte ein solcher Untersuchungsausschuss erst nach der Wahl eingesetzt werden“, sagte der Abgeordnete Philip Zeschmann.

Ein Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag muss nach der Verfassung eingesetzt werden, wenn ein Fünftel der Abgeordneten dies verlangt - das wären mindestens 18 von 88 Abgeordneten. Die Linke hat im Landtag 10 Mitglieder, BVB/Freie Wähler haben 5. Bis zur Landtagswahl ist nur noch weniger als ein Jahr Zeit, und derzeit laufen schon vier Untersuchungsausschüsse.

Die Grünen im Landtag forderten von Tesla Schritte zur Senkung der Zahl von Arbeitsunfällen. „Meine Erwartung an das Unternehmen ist, dass es natürlich auch alles dafür tut, erstens um den Sachverhalt aufzuklären und zweitens uns auch darlegt, welche Maßnahmen sie jetzt ergreifen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke am Freitag. „Jedes Unternehmen ist in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass es so wenige Arbeitsunfälle wie möglich gibt.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte sich „tief besorgt“ gezeigt.