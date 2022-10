Woidke zum Erntedankfest: Landwirtschaft in Krise wichtig Angesichts der Energiekrise hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf die Bedeutung der Regionalität in der Landwirtschaft hingewiesen. „(.... dpa

Luckau -Angesichts der Energiekrise hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf die Bedeutung der Regionalität in der Landwirtschaft hingewiesen. „(...) Die Versorgung aus der Region bürgt für Unabhängigkeit und macht uns krisenfest, sie schützt die Umwelt und stärkt die regionale Wirtschaft. Das gilt für Lebensmittel genauso wie für Energie“, erklärte Woidke am Sonntag beim Erntedankfest in der evangelischen Kirchgemeinde Luckau (Dahme-Spreewald).