Woidke zum Umbruch in Schwedt: „Wir müssen machen“

Schwedt -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat entschiedenes Handeln bei der Transformation der Region Schwedt weg vom Öl angemahnt. „Wir müssen machen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“, das in der Stadt in der Uckermark zu Gast war. „Wir müssen beweisen, dass es funktioniert. Und wir müssen beweisen, dass es vorwärts geht“, so Woidke. Jammern helfe nicht.

Schwedt lebt zu einem großen Teil von der Raffinerie PCK, die jahrzehntelang mit russischem Öl versorgt wurde. In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entschied der Bund, auf Öl auf Russland zu verzichten. Das hat viele Ängste bei den Menschen in der Stadt ausgelöst.

Mit dem Bund, der viel Geld bereitstellt, wurde eine Zukunftsstrategie erarbeitet zum klimagerechten Umbau und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Teil der Vereinbarung ist auch eine Arbeitsplatzgarantie für PCK-Beschäftigte. In der Raffinerie wird momentan bei geringerer Auslastung als vor dem Krieg Öl aus anderen Quellen, etwa aus Kasachstan, zu Kraftstoffen verarbeitet.

Es gibt viele Sorgen in Schwedt, wie Bürgerinnen und Bürger in der ZDF-Sendung deutlich machten. Woidke sagte dazu, man müsse hinterfragen: „Wieso ist die Lage viel besser als die Stimmung?“ Die Menschen bräuchten bei derartigen Transformationsprozessen, die es zum Beispiel auch in der Lausitz gebe, vor allem Sicherheit. „Und die Menschen müssen mitgenommen werden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wichtig seien gut bezahlte Arbeitsplätze. „Wir haben hier im Umland die höchste Dichte der erneuerbaren Energieerzeugung in Deutschland“, so Woidke. „Das ist das Pfund für die Zukunft. Und das ist auch die Zukunft dieses Standortes.“ Woidke nannte die Produktion synthetischer klimaneutraler Kraftstoffe etwa für Flugzeuge als Zukunftsfeld.