Yellen in China: Ganz schön harte Bandagen

Bereits im Vorfeld des Besuchs der amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen in China war zu erkennen: Der Wirtschaftskrieg zwischen den beiden Großmächten ist in vollem Gang. Die Regierung der USA hatte unter Präsident Donald Trump eine massive Zoll- und Sanktionsspirale in Gang gesetzt. Unter anderem haben die Amerikaner die Technologiekonzerne Huawei und ZTE aus ihrer Wirtschaft verbannt und sind bestrebt, die Unternehmen auch in ihren Einflusszonen aus dem Markt zu drängen.

Die Biden-Regierung hat den Kurs verschärft: Sie nahm die chinesische Halbleiter-Industrie ins Visier, verbot den Export von High-End-Chips nach China unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken und setzte Hunderte chinesischer Unternehmen auf die schwarze Liste. Biden ging sogar einen Schritt weiter: So kamen erstmals chinesische Firmen auf die Liste, weil sie Russland im Krieg gegen die Ukraine beliefern.

Für besondere Empörung in Peking sorgte jedoch die Tatsache, dass die Amerikaner den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu mit Sanktionen belegten. Damit wurde die wichtige Kommunikationslinie auf der höchsten militärischen Ebene unterbrochen. Die Chinesen haben die Entscheidungen aus Washington geprüft und ihrerseits mit Sanktionen die Daumenschrauben weiter angezogen. Im März nahmen die chinesischen Behörden fünf chinesische Staatsangehörige fest, die in Peking für das amerikanische Beratungsunternehmen Mintz Group arbeiteten, und schlossen die Niederlassung. Kurz darauf verhörten die Behörden Mitarbeiter im Shanghaier Büro von Bain & Company.

Die Chinesen werfen den Amerikanern vor, Spionage zu betreiben. Amerikanische Unternehmen sind wegen Chinas neuer nationaler Sicherheitsgesetze besorgt, zu denen auch ein strenges Gesetz zur Spionageabwehr gehört, das am Samstag in Kraft trat. Das Außenministerium der USA hat diese Woche eine Warnung herausgegeben, in der es den Amerikanern rät, eine Reise nach China wegen der Möglichkeit einer unrechtmäßigen Inhaftierung noch einmal zu überdenken.

Besonders schmerzhaft wurde es jedoch für den Westen, als die chinesische Regierung am Montag mitteilte, ab Anfang August die Exporte von Gallium und Germanium, die für die Chipproduktion essenziell sind, zu beschränken. Damit wären die Radarsysteme von westlichem Militärgerät massiv beeinträchtigt, Ersatz für diese Mineralien kann kurzfristig nicht einfach anderswo beschafft werden. Peking bestreitet zwar, dass die Bekanntgabe dieser Maßnahme im Zusammenhang mit dem Yellen-Besuch stehe. Doch die Finanzministerin, die als Notenbankchefin den Ruf einer eher besonnenen Managerin erworben hatte, ließ laut New York Times am Freitag nach ihrer Ankunft in Peking ihrer Wut freien Lauf.

Gänzlich undiplomatisch bezichtigte sie bei einer Round-Table-Veranstaltung mit Mitgliedern der Amerikanischen Handelskammer in China die kommunistische Führung unfairer Geschäftspraktiken. Sie drohte im Kreis der Unternehmer, solche Maßnahmen würden die Bemühungen der Biden-Regierung rechtfertigen, amerikanische Hersteller weniger abhängig von China zu machen. Allerdings sagte sie auch, eine Entkopplung der chinesischen und der amerikanischen Wirtschaft sei weder wünschenswert noch realisierbar. „Eine Abkopplung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wäre destabilisierend für die Weltwirtschaft“, sagte sie am Freitag bei einem Besuch in Peking laut AFP. „Und es wäre praktisch unmöglich.“ Abhängigkeiten von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und daraus entstehende Sicherheitsrisiken müssten dennoch reduziert werden, wenngleich Yellen eine etwas gemäßigtere Formulierung wählte: „Wir wollen diversifizieren, nicht entkoppeln“, so die Ministerin.

Im direkten Gespräch mit der chinesischen Führung klang es dann allerdings etwas später doch deutlich zurückhaltender: Zu Premier Li Qiang sagte Yellen am Freitag , dass man gegenüber China einen „gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb“ anstrebe, wie aus einer am Freitag vom ihrem Ministerium veröffentlichten Rede hervorgeht. Gleichzeitig betonte Yellen auch, dass die Vereinigten Staaten und China „unter bestimmten Umständen gezielte Maßnahmen“ ergreifen müssten, um ihre nationale Sicherheit zu schützen. Meinungsverschiedenheiten dürften jedoch „nicht zu Missverständnissen führen, die unsere bilateralen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen unnötig verschlechtern“. Zuvor hatte die Finanzministerin im Laufe des Tages informelle Gespräche mit dem ehemaligen Vizepremier Liu He und Chinas Zentralbankchef Yi Gang geführt.

Vor Yellens Ankunft in Peking reiste Chinas Präsident Xi Jinping ostentativ in die Provinz Jiangsu, wo er laut South China Morning Post (SCMP) „eine Inspektionsreise zu Halbleiter- und Hightech-Unternehmen“ unternahm. Seine Besuche in dieser Woche unterstrichen Chinas Bestreben, „die High-End-Produktion anzukurbeln, um einem von den USA geführten Technologiekrieg entgegenzuwirken, der darauf abziele, Pekings Zugang zu fortschrittlicher Ausrüstung, insbesondere zu Computern und Halbleiterchips, zu behindern“, so die SCMP. „Mit der rasanten Entwicklung der Informationstechnologie können jederzeit disruptive Technologien entstehen“, sagte Xi. „Es ist notwendig, einen praktischen und soliden Weg der Innovation einzuschlagen, um einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines hohen Maßes an Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie zu leisten.“

In den vergangenen Jahren haben lokale Regierungen in ganz China Initiativen gestartet, um die technische Entwicklung als Reaktion auf Xis Aufruf zur „technologischen Eigenständigkeit“ voranzutreiben. Im Januar veröffentlichte Jiangsu ein Maßnahmenpaket, um die Industrie für integrierte Schaltkreise mit einer jährlichen finanziellen Unterstützung von mindestens 69 Millionen US-Dollar in den nächsten drei Jahren zu fördern. Das Paket umfasst Zuschüsse und Geldprämien für Aktivitäten in den Bereichen Forschung, Gerätekauf und Chipdesign. (mit AFP und dpa)