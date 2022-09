Zahl der Arbeitslosen in Berlin geht saisonbedingt zurück Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist saisonbedingt etwas zurückgegangen. 180.274 Menschen waren in der Hauptstadt im September arbeitslos gemeldet, wie die zus... dpa

Berlin -Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist saisonbedingt etwas zurückgegangen. 180.274 Menschen waren in der Hauptstadt im September arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 6279 weniger als im August und 10.161 weniger als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Berlin im September bei 8,9 Prozent und damit 0,3 Punkte unter dem August-Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Quote um 0,5 Prozentpunkte zurück.