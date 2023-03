Zahl der genehmigten Neubauwohnungen deutlich gesunken In Berlin herrscht Wohnungsnot - doch die Zahl der genehmigten Wohnungen ist in der Hauptstadt das sechste Jahr in Folge gesunken. Wie das Landesamt für Stat... dpa

ARCHIV - Bauarbeiter stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -In Berlin herrscht Wohnungsnot - doch die Zahl der genehmigten Wohnungen ist in der Hauptstadt das sechste Jahr in Folge gesunken. Wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 15.186 Wohnungen in Neubauten genehmigt und damit 10,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Hinzu kamen 1782 Wohnungen (minus 4,1 Prozent) in bestehenden Gebäuden, zum Beispiel durch Nutzungsänderungen oder Dachgeschossausbauten. 2017 wurden noch 21.562 neue Wohnungen genehmigt.