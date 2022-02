In Berlin nahm die Arbeitslosigkeit im Januar wieder zu. Im ersten Monat des Jahres waren in der Stadt 184.978 Menschen als arbeitslos registriert. Das waren etwa 5700 Berliner mehr als im Dezember. Auch die Arbeitslosenquote stieg wieder an. Im Januar lag sie bei 9,1 Prozent und damit erstmals seit vier Monaten wieder über der Neun-Prozent-Marke.