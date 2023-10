Zahlungsstreit um Rohöl eskaliert: Russland will Yuan, Indien sagt „Nein“

Die Spannungen zwischen Indien und Russland nehmen zu. Einige russische Öllieferanten fordern zunehmend Zahlungen in der chinesischen Währung Yuan, berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf einen hochrangigen indischen Beamten und einen hochrangigen Mitarbeiter einer staatlichen Ölraffinerie. Diese Forderungen der Ölhändler wurden von Indiens Regierung bisher zurückgewiesen.



Jetzt droht der Streit zu eskalieren, weil weiterhin noch kein Kompromiss gefunden wurde. Die Regierung von Premierminister Narendra Modi wird den Forderungen der Lieferanten auch weiterhin nicht zustimmen, bestätigten die zwei Quellen und zwei weitere hochrangige indische Beamte gegenüber dem Nachrichtenportal.

Indien: Staatliche Raffinieren müssen sich an Anweisungen der Regierung halten

Fast 70 Prozent der indischen Raffinerien sind in Staatsbesitz, was bedeutet, dass sie Zahlungsanweisungen des Finanzministeriums befolgen müssen. Sofern die Regierung einen offiziellen Beschluss veröffentlicht, werden sich die Raffinerien daran halten müssen.



Indian Oil Corp, die größte staatliche Raffinerie in Indien, hatte in der Vergangenheit eine Zahlung für das russische Rohöl in Yuan getätigt. Das wäre in Zukunft nicht mehr möglich. Private Raffinerien könnten ihre Zahlungen jedoch auch in Yuan abwickeln. Offizielle Zahlen dazu, wie viele Raffinerien die chinesische Währung bisher verwendet haben, gibt es nach Bloomberg-Informationen aber nicht.

Öllieferungen nach Indien: Russland setzt auf Yuan, weil Rupien international schlecht konvertierbar sind

Der Zahlungsstreit zieht sich bereits seit Wochen. Im Zuge dessen kam es auch zu Zahlungsverzögerungen bei mindestens sieben Ladungen, wie die Berliner Zeitung bereits berichtete. Der Zahlungsstreit habe die Lieferungen bisher nicht beeinträchtigt, da russische Ölkonzerne wie Rosneft weiterhin staatlich kontrollierte indische Raffinerien beliefern würden, berichtete das Nachrichtenportal Reuters. Eine offizielle Erklärung der indischen Regierung, des Finanzministeriums oder des Ministeriums für Erdöl und Erdgas, gibt es bisher nicht. Indiens staatliche Raffinieren – Indian Oil, Bharat Petroleum Corp und Hindustan Petroleum Corp – haben sich nicht dazu geäußert.

Russland ist im Zuge der Invasion der Ukraine und der darauf erfolgten westlichen Sanktionen zu einem wichtigen Geschäftspartner und Öllieferanten Indiens geworden. Im Mai kam fast die Hälfte aller indischen Ölimporte aus Russland. Die Bezahlung des russischen Rohöls wurde seit Juli in Dollar, Dirham und Yuan abgewickelt, nachdem Russland auf die Indische Rupie verzichtet hatte. Das Land hat aufgrund seines großen Handelsüberschusses mit Indien Rupien-Vermögen im Wert von Milliarden US-Dollar angesammelt, hat aber Schwierigkeiten damit, die Mittel zu verwenden. Die Rupie ist international keine vollständig konvertierbare Währung, was ihre Verwendung im globalen Handel erschwert. Für die indischen Raffinerien ist die Zahlung in Yuan dagegen problematisch, weil dadurch die Gesamtkosten um zwei bis drei Prozent steigen. Es gibt aber auch einen politischen Haken: Die Regierung in Neu-Delhi will schließlich die Währung des Konkurrenten nicht aufwerten.



