Zalando bekommt neuen Aufsichtsratschef Der Onlinehändler Zalando leitet einen Wechsel an der Spitze seines Aufsichtsrats ein. Die bisherige Vorsitzende Cristina Stenbeck habe entschieden, sich nic... dpa

Berlin -Der Onlinehändler Zalando leitet einen Wechsel an der Spitze seines Aufsichtsrats ein. Die bisherige Vorsitzende Cristina Stenbeck habe entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mit. Nachfolger solle der bisherige Vize-Vorsitzende Kelly Bennett werden. Die Anteilseigner sollen ihn bei der Hauptversammlung am 24. Mai wieder in das Gremium wählen. Der neue Aufsichtsrat soll ihn anschließend zu seinem Vorsitzenden bestimmen.