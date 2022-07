Im Online-Modegeschäft gilt Tarek Müller manchen schon lange als ein Magier. Nun hat der Mitgründer und Co-Chef des Zalando-Konkurrenten About You Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt, die seinen Nimbus noch stärken dürften. Denn laut Müller habe das Unternehmen trotz des „aktuell volatilen Marktumfelds“ ein immer stabileres Wachstum verzeichnet. „Das unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells“, so der 33-jährige Firmenchef.