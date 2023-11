In der Zalando-Zentrale an der East Side Gallery in Friedrichshain hat man die Hoffnung auf einen Jahresendspurt aufgegeben. Für das Jahr 2023 erwarte man nur noch einen Umsatz von bestenfalls 10,3 Milliarden Euro, hieß es am Donnerstag während der Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal dieses Jahres. Damit wird das nach Selbstdarstellung zu den führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa gehörende Unternehmen das zweite Jahr in Folge in Stagnation feststecken. Bereits für 2022 hatte Zalando einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro vermeldet und seinerzeit das erste Jahr in seiner Firmengeschichte ohne Wachstum abgeschlossen.



Tatsächlich bekam das Online-Modekaufhaus auch im dritten Quartal die allgemeine Kaufzurückhaltung zu spüren. Zudem sei das Quartalsergebnis durch den wärmsten September seit Aufzeichnung in Europa negativ beeinflusst worden, da die Kunden zu dieser Jahreszeit nicht wie üblich Herbst- und Winterbekleidung gekauft haben. Die Folgen lassen sich in den Zahlen ablesen.

Zwar blieb die Zahl der Kunden stabil bei gut 50 Millionen, doch kauften sie im dritten Quartal seltener als zuvor. Die Zahl der Bestellungen lag zwischen Anfang Juli und Ende September um 4,3 Millionen unter dem Vorjahreswert von 58,8 Millionen Bestellungen. Unter dem Strich schmolz der Umsatz somit um 3,2 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Nur, muss man allerdings anmerken. Denn erst vor wenigen Tagen hatte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel für das Onlinegeschäft in Deutschland im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um 13,9 Prozent vermeldet, wobei der Handel mit Bekleidung besonders stark geschrumpft sei: minus 17,5 Prozent.



Zudem verdiente das Berliner Dax-Unternehmen trotz der geringeren Umsätze im dritten Quartal deutlich mehr. Den Angaben zufolge stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um knapp zehn Millionen auf 23,2 Millionen Euro. Der Verlust schrumpfte sogar um mehr als 27 Millionen.

Plattform für Fremdmarken: Transformation zahlt sich für Zalando aus

Während Zalando die höhere Profitabilität vor allem mit strenger Kostenkontrolle begründet und Finanzvorständin Sandra Dembeck am Donnerstag die „finanzielle Disziplin“ lobte, zahlt sich offenbar die Transformation des vor 15 Jahren als Onlineshop gegründeten Unternehmens zur Plattform aus, die auch Fremdmarken zur Verfügung gestellt wird. Mittlerweile machen diese 39 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zudem hatte Zalando dafür erst im Frühjahr die Gebühren zum Teil deutlich angehoben. Vor wenigen Tagen verkündete das Unternehmen außerdem, dass es ebenfalls seine europaweiten Logistikkanäle für andere Marken und Händler öffnet.



Damit ist der Schwerpunkt klar. „Storytelling, unser Logistikangebot und neue Technologien sind die Schlüssel für unser zukünftiges Wachstum“, sagte Sandra Dembeck und ist vom Erfolg überzeugt. Schon für das laufende Geschäftsjahr erwartet Zalando trotz stagnierender Umsätze einen Ertrag von 300 bis 350 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es 185 Millionen Euro.