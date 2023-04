Zentrum will Mittelstand bei Digitalisierung unterstützen Ein vom Bund gefördertes Digital-Zentrum für den Mittelstand unterstützt Unternehmen in Brandenburg bei der Digitalisierung und informiert über den Einsatz v... dpa

Cottbus -Ein vom Bund gefördertes Digital-Zentrum für den Mittelstand unterstützt Unternehmen in Brandenburg bei der Digitalisierung und informiert über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Mit Modellfabriken, die auch per Lastwagen im Land unterwegs sind, werden digitale Produktionsketten demonstriert, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Cottbus am Mittwoch mitteilte.