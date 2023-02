Zinsangst hindert Dax nicht am Anstieg Robuste US-Konjunkturdaten und damit verbunden die Sorge vor weiter steigenden Zinsen haben den Dax am Mittwoch nicht aufgehalten. Der deutsche Leitindex sch... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Robuste US-Konjunkturdaten und damit verbunden die Sorge vor weiter steigenden Zinsen haben den Dax am Mittwoch nicht aufgehalten. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 0,82 Prozent auf 15.506,34 Punkten. Allmählich rückt das in der vergangenen Woche erreichte Jahreshoch wieder näher.