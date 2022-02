Gerade sicherere Anlageformen wie Tagesgeld oder Festgeld bieten kaum Rendite. Im Gegenteil: Verwahrentgelte, auch Negativzinsen genannt, führen zurzeit sogar dazu, dass einige Kunden dafür zahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der Bank parken. Doch dürfte diese Praxis nach Einschätzung einiger Analysten bald ein Ende haben.

Mehrere Faktoren deuten derzeit auf eine Zinswende hin, zumindest in anderen Ländern. Die US-Notenbank Fed hat eine baldige erste Erhöhung des Leitzinses angekündigt. Die Bank of England hat dies bereits vollführt. Die USA und Großbritannien reagieren damit auf die hohe Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist da in ihrer Aussage zwar noch nicht so weit, dennoch tut sich auch in Deutschland etwas. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe drehte Mitte Januar das erste Mal seit 2019 ins Plus, und mit ihr stiegen die Bauzinsen.

Kann man jetzt schon von einer beginnenden Zinswende sprechen?

Von einer „Zinswende in Zeitlupe“ spricht Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Während die Zinswende in den USA tatsächlich schon eingeläutet ist, hat die EZB noch keine Zinserhöhung angekündigt. „Ich gehe davon aus, dass die EZB 2023 die ersten Zinserhöhungen durchführen wird“, sagt Kater. Der Druck auf die Währungshüter werde steigen, etwas gegen die anhaltende Inflation zu unternehmen, auch sei es nicht ungewöhnlich, dass die europäische Geldpolitik der amerikanischen folge. Allerdings kommen die europäischen Zinssätze von einem noch niedrigeren Niveau. „Ehe es um positive Zinssätze geht, müssen erst einmal die Negativzinsen der EZB zurückgefahren werden“, so Kater. Auch Daniel Hartmann, Chefvolkswirt beim Anlagehaus Bantleon, hatte vor einigen Tagen gegenüber dem Manager Magazin gesagt, er gehe davon aus, dass der Leitzins der EZB Ende 2023/Anfang 2024 wieder im Plus liege. Aber es gibt auch gegenteilige Meinungen. Zurückhaltender äußert sich beispielsweise Christian Kahler, Chefanlagestratege bei der DZ Bank: „Davon, dass die EZB die Zinsen anhebt, sind wir meilenweit entfernt. Das wird nach unserer Ansicht in den nächsten Jahren nicht passieren.“

Wird es bald keine Negativzinsen mehr geben?

Erst wenn auch Banken keine Strafzinsen mehr von 0,5 Prozent an die EZB zahlen müssen, sobald sie Gelder bei der Zentralbank parken, rechnet Kater von der Dekabank damit, dass die Geldhäuser auch die Weitergabe der Negativzinsen an ihre Kunden einstellen werden. Der Ökonom geht davon aus, dass dies ab Ende kommenden Jahres der Fall sein könnte. Kahler geht von einem deutlich längerem Zeitraum aus.

Lohnen sich Sparbuch, Tages- und Festgeld bald wieder?

Jein. Zwar rechnen Kapitalmarktanalysten wie Kater oder Hartmann damit, dass die EZB die Leitzinsen in mehreren Schritten über die Nulllinie hinaus anhebt und es infolgedessen wieder 0,5 bis 1 Prozent Zinsen auf Sparbücher, Tagesgeld oder auch etwas mehr aufs Festgeld geben wird. Jedoch läge die Rendite auch damit noch unterhalb der Inflationsrate. Mit dem Geld, das Sparer auf dem Tagesgeldkonto liegen haben, könnten sie sich dann trotz etwas höherer Zinsen in ein paar Jahren weniger kaufen als heute. „Dennoch favorisieren viele Leute diese Form der Geldanlage, weil die Risiken, Erspartes zu verlieren, nicht so groß sind wie bei Investitionen an der Börse“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Denjenigen empfehle er in der aktuellen Situation Festgelder höchstens mit einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren abzuschließen. Um dann, wenn die Zinsen tatsächlich steigen, von besseren Angeboten zu profitieren.

Was für Auswirkungen aufs Börsengeschehen haben steigende Zinsen?

Eine bessere Aussicht auf Rendite haben Anleger an der Börse. Allerdings nur, wenn sie ihr Geld langfristig und breit gestreut anlegen. Kurzfristig erwarten Kapitalmarktexperten vor allem Schwankungen und stagnierende Kurse. Steigende Zinsen, und auch nur die Erwartung darauf, führen dazu, dass Anleger Geld von der Börse abziehen. Denn es gibt ja wieder Aussicht auf Alternativen. Das schlägt sich auf den Börsenkurs nieder. „Die stürmische Aktienmarktentwicklung aus den vergangenen Jahren ist erstmal vorbei“, prognostiziert Kater von der Dekabank. Dort, wo sich in den letzten Quartalen durch die extrem niedrigen Zinsen Übertreibungen ergeben haben, würden diese nun korrigiert werden. „Das heißt, da gehen die Kurse zurück“, so der Chefvolkswirt. Anleger müssen somit eine Weile von Dividenden leben und nicht von Kurssteigerungen.

Wie werden sich die Bauzinsen entwickeln?

Anders als Sparzinsen haben sich die Bauzinsen bereits nach oben bewegt – zum Nachteil für Immobilieninteressierte. Die Finanzierung eines Hausbaus oder -kaufs wird nun teurer. Frank Siwek, Finanzierungsberater beim Kreditvermittler Dr. Klein, sagte kürzlich gegenüber der Berliner Zeitung, er erwarte für 2022 einen Zinsanstieg zwischen 0,2 und 0,5 Prozent. Dass eine beginnende Zinswende hier schon eher spürbar ist, liegt unter anderem daran, dass sich Bauzinsen an der Bundesanleihe orientieren, einem Finanzinstrument, das langfristige Zukunftserwartungen einpreist - im Gegensatz zu Sparzinsen, die auf die tatsächliche Geldpolitik der EZB reagieren.

Werden auch die Zinsen für Konsumentenkredite steigen?

Ebenfalls zum Nachteil für Verbraucher sind hohe Zinsen bei Konsumentenkrediten. Doch zumindest so schnell wie die Bauzinsen werden sie noch nicht steigen, sagt Herbst von der FMH-Finanzberatung. „Ratenkredite werden primär aus Tages- und Festgeldanlagen refinanziert“, so Herbst. Solange hier die Zinsen nicht steigen, werden auch die Konsumentenkredite nicht teurer. Wenn die Zinsen auf Tages- und Festgeldanlagen dann steigen, aber schon.