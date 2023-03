Züge zwischen Tschechien und Deutschland fallen aus Die für Montag angekündigten Warnstreiks im deutschen Bahnverkehr wirken sich auch auf die internationalen Verbindungen von und nach Tschechien aus. Die Staa... dpa

Prag -Die für Montag angekündigten Warnstreiks im deutschen Bahnverkehr wirken sich auch auf die internationalen Verbindungen von und nach Tschechien aus. Die Staatsbahn Ceske Drahy (CD) rechnet damit, dass alle grenzüberschreitende Regional- und Fernzüge an diesem Tag nur innerhalb Tschechiens fahren werden. So werde der Expresszug zwischen Prag und München nur im Abschnitt zwischen Prag und Domazlice (Taus) verkehren. Grund dafür sei, dass sich die Fahrdienstleiter in Deutschland an dem Streik beteiligen dürften, teilte ein Bahnsprecher am Freitag in Prag mit.