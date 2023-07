Degewo-Zukunftshaus für 1786 Euro Kosten pro Quadratmeter: „Wir haben die Heizung nie an“

Das landeseigene Wohnungsunternehmen Degewo setzt mit einem „Zukunftshaus“ in Lankwitz Maßstäbe für die Wärmewende. Doch wer kann sich so etwas leisten? Teil 9 unserer Serie.

Das „Zukunftshaus“ von Degewo in Berlin-Lankwitz hat Solarmodule, die an einer Hauswand befestigt sind.

Das „Zukunftshaus“ von Degewo in Berlin-Lankwitz hat Solarmodule, die an einer Hauswand befestigt sind. stiebel-eltron

Das Heizungsgesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht nur verschoben, also wird der Plan von Wirtschaftsminister Habeck, auch Bestandsgebäude auf erneuerbare Energien umzurüsten, früher oder später trotzdem in Erfüllung gehen. Das Problem: Diese Bestandsgebäude sind oft vor Jahrzehnten gebaut und müssen zuerst gut gedämmt werden. In Berlin wurden zum Beispiel fast 90 Prozent aller Wohnungen bis 1990 errichtet und erfüllen oft keine modernen Energiestandards. Bei mangelhafter Dämmung und winterlichen Temperaturen drohen Gebäuden bei Wärmepumpen unter Umständen hohe Stromkosten.