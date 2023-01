Zum Aufbau der Wasserstoffwirtschaft: Nachwuchsausbildung Zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland wird künftig mehr akademischer Nachwuchs gebraucht. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus... dpa

Berlin/Cottbus -Zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland wird künftig mehr akademischer Nachwuchs gebraucht. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat zur Ausbildung in diesem Bereich gemeinsam mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ein in Deutschland bisher einzigartiges Graduiertenkolleg gestartet. Das teilten beide Seiten am Montag mit. Es soll Promovierende in einem dreijährigen Programm dazu befähigen, als Forschende in Industrie, Wissenschaft oder dem öffentlichen Sektor den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa aktiv mitzugestalten.