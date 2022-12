Zur Eindämmung der Schweinepest: Jagdprämie für Bachen Die Gefahr einer Ausbreitung der Schweinepest in Brandenburg bleibt. So soll auch weiterhin intensiv Schwarzwild bejagt werden. Prämien gibt es wieder für di... dpa

Potsdam -Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) setzt das Brandenburger Landwirtschaftsministerium weiter auf intensive Schwarzwildbejagung. Das Ressort verlängerte deshalb die Bachenprämie in Höhe von 80 Euro pro Stück für ein weiteres Jagdjahr, wie es am Dienstag mitteilte. Nur wenn die Zahl der weiblichen Tiere langfristig dezimiert werde, könnten die Schwarzwildbestände auf einem geringen Niveau gehalten werden, hieß es. Zahlen von Direktinfektionen von Tier zu Tier könnten so minimiert und mögliche neue Ausbrüche beherrschbarer gemacht werden.