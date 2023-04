Zur-Mühlen-Gruppe übernimmt Wursthersteller Eberswalder Die Zur-Mühlen-Gruppe in Schleswig-Holstein übernimmt den traditionsreichen Wursthersteller Eberswalder in Britz bei Eberswalde (Kreis Barnim). Der Einstieg ... dpa

Eberswalde -Die Zur-Mühlen-Gruppe in Schleswig-Holstein übernimmt den traditionsreichen Wursthersteller Eberswalder in Britz bei Eberswalde (Kreis Barnim). Der Einstieg stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe, teilte die Eberswalder Gruppe am Donnerstag mit. Der Standort in Britz werde wie bisher operativ weitergeführt. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zur Kaufsumme machte das Unternehmen keine Angaben.