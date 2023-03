Zweite Tarifrunde bei den Eisenbahnen angelaufen Nach dem Streik geht es weiter mit Gesprächen: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sitzt wieder am Verhandlungstisch. dpa

ARCHIV - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt wieder. Martin Schutt/dpa

Berlin/Celle -Bei den Eisenbahnen ist die zweite Runde im laufenden Tarifkonflikt für insgesamt rund 230 000 Beschäftigte in 50 Unternehmen angelaufen. Den Auftakt machte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Dienstag mit der Schieneninfrastrukturgesellschaft Ostniedersachsen (Sinon) aus Celle, wie beide Seiten mitteilten. In den kommenden Wochen will die EVG wie schon in der ersten Runde nach und nach mit allen weiteren Eisenbahn-Unternehmen verhandeln.