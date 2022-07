Schönefeld - Auch das zweite Ferienwochenende in Berlin und Brandenburg ist am Hauptstadtflughafen BER weitgehend reibungslos abgelaufen. Zwar sei in den Terminals viel los, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Dennoch waren es „ganz normale Ferienverkehrstage“. Endgültige Passagierzahlen lagen am Sonntag noch nicht vor. Erwartet worden waren von Freitag bis Sonntag insgesamt bis zu 190.000 Fluggäste. Die verkehrsreichsten Tage waren demnach der Freitag und der Sonntag.

Aufgrund des Personalmangels insbesondere bei Sicherheits- und Bodendienstleistern an den großen deutschen Flughäfen hatte auch der BER angekündigt, dass sich Reisende auf längere Wartezeiten einstellen müssten. Das große Chaos blieb während der Ferien bislang aber aus.