Peking -Chinas Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 6,7 Prozent gewachsen. Das ist einerseits der schwächste Wert seit sieben Jahren – andererseits gilt die immer noch robuste Konjunktur unter Ökonomen durchaus als Erfolg, da die Rahmenbedingungen schwierig sind. „Das Wachstum ist niedriger, aber es ist auch nachhaltiger geworden“, sagte Sheng Laiyung der Chef der Abteilung für die Nationale Volkswirtschaft des chinesischen Statistikamtes am Freitag in Peking bei Vorstellung der Zahlen.

In Chinas Volkswirtschaft laufen derzeit zwei Trends gegeneinander. Auf der einen Seite stehen die Schwerindustrie, der Bergbau und die Billigproduktion für den Export: Sie wachsen kaum noch und müssten eigentlich sogar schrumpfen. Zugleich entwickeln sich völlig neue Wirtschaftszweige mit hohen Zuwachsraten. Ein Beispiel ist der Dienstleistungsssektor: Fast täglich kommen clevere neue Angebote auf den Markt. Junge Chinesen haben in diesem ersten Quartal über 9500 neue Unternehmen angemeldet – pro Tag, insgesamt 862.000 Firmen. Auch die Digitalwirtschaft entwickelt sich prächtig.

Privater Konsum gestiegen

Dementsprechend gemischt sehen die Wirtschaftszahlen aus. Stahl, Werften oder Kohle haben fast gar nicht mehr zum Wachstum beigetragen, während der Anteil des privaten Konsums erneut gestiegen ist: Die verfügbaren Einkommen sind um 8,7 Prozent hochgegangen. Dienstleistungen machen inzwischen 57 Prozent des Inlandprodukts aus. Das Wachstum wird dadurch auch tendenziell umweltfreundlicher. Eine App erzeugt eben weniger Kohlendioxid als ein Hochofen.

Gerade die Daten für März zeigen auch insgesamt eine klare Erholung der Wirtschaft, nachdem die Nachrichten aus China im vergangenen Jahr eher beängstigend geklungen haben: Die Börsenkurse waren abgestürzt, und der Abwärtspfad des Wachstums hat die Beobachter tief verunsichert. Auch in dieser Hinsicht zeigte sich das Wachstum zu Jahresbeginn nachhaltiger: Die Umsätze am Aktienmarkt sind um drei Viertel gefallen. „Der Anteil der Finanzindustrie am Wachstum ist deutlich zurückgegangen“, notieren Experten der Investment Nomura. „Die grundsätzliche Restrukturierung ist vorangekommen“, das Wachstum sehe insgesamt solider aus.

Nachgeholfen, um 6,7 Prozent zu erreichen

Für das Gesamtjahr erwarten Experten eine Entwicklung im Rahmen der Vorgaben der Regierung. „Das zweite Quartal fällt traditionell stärker aus als das erste“, sagt Analyst Yu Fenghui vom China Finance Think Tank in Peking. Viel hänge jetzt davon ab, ob die Regierung ihre hochkarätigen Ausgabenprogramme weiter fortsetze – und ob die Ausgaben Sinn haben, beispielweise beim Aufbau des rückständigen Hinterlandes. „Falls das gute Ergebnis des ersten Quartals nur die Folge der Freisetzung billigen Geldes sein sollte, lässt es sich natürlich nicht aufrechterhalten.“

Denn das weiter hohe Wachstum sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Peking kräftig nachgeholfen hat, um zumindest auf den Wert von 6,7 Prozent zu kommen. Präsident Xi Jinping persönlich soll sich einen starken Start in den neuen Fünfjahresplan gewünscht haben, dessen Umsetzung gerade begonnen hat. Zu den Konjunktur-Tricks, die Peking angewendet hat, gehört eine Lockerung der Kontrollen des Immobilienmarktes.

Lockerung des Immobilienmarktes

Durch die Lockerung von Kaufbeschränkungen hat die Regierung viele Anleger zurück an den Wohnungsmarkt geholt, der im ersten Quartal prompt 33 Prozent zugelegt hat. Von einer „gesunden Entwicklung“ spricht hier Regierungs-Ökonom Sheng. Die Immobilien- und die Baubranche tragen seinen Angaben zufolge bis zu acht Prozent zur chinesischen Wirtschaftsleistung bei.

Was Sheng als gesund lobt, sehen andere Ökonomen als Rückkehr zu alten Sünden: der Anregung des Wachstums mit billigem Geld und immer mehr Bautätigkeit. Von einer „Wiederkehr des verschwenderischen Stimulus“ spricht Brian Jackson von dem Forschungshaus IHS. Doch die Kontrolle durch Technokraten in Peking hat auch ihre Vorteile. Ökonom Yu Fenghui erwartet für das laufende Jahr auf jeden Fall ein Gesamtwachstum im Bereich der 6,5 Prozent, die die Regierung für die kommenden Jahre vorgibt.

