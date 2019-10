Wirtschaftnobelpreis: Warum Armutsforscher mit Moskitonetzen experimentierten

Die sogenannten Wirtschaftsnobelpreise gingen dieses Jahr an die Armutsforscher Abhijit Banerjee, geboren 1961 in Mumbai, seine Ehefrau Esther Duflo, geboren 1972 in Paris, und Michael Kremer, geboren 1964 in den USA. Banerjee und Duflo lehren und arbeiten am Massachusetts Institute of Technology, Kremer an der Harvard University. Auf Deutsch liegt nur „Kampf gegen die Armut“ (Suhrkamp 2013) von Esther Duflo vor. „Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to fight Global Poverty“, das Hauptwerk von Banerjee und Duflo, erschien 2012 in den USA und soll Ende April 2020 in Deutschland bei Pantheon herauskommen. Auf Arabisch liegt das Buch seit 2014, auf Chinesisch seit 2018 vor. In Deutschland scheint das Thema Armut bei den Verlagen nicht so zu interessieren. Banerjee und Duflo veröffentlichen am 12. November „Good Economics for Hard Times“. Auch dieser Band wird erst am 27. April auf Deutsch erscheinen.

Neun Millionen Kinder sterben vor dem fünften Geburtstag

Was ist Armut? Nimmt man die 50 Länder der Erde, in denen die meisten Armen leben, so kommt man auf einen Wert von 99 US-Cent pro Tag. Wer weniger verdient, wird als arm betrachtet. In Indien könnte man sich davon 15 kleine Bananen oder drei Pfund minderwertigen Reis kaufen. 2005 lebten 865 Millionen Menschen (13 Prozent der Weltbevölkerung) unter solchen Bedingungen. Jedes Jahr sterben neun Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag. Tendenz trotz allem: steigend. 2013 erschien bei dtv „Armutszeugnis – warum heute mehr Menschen hungern als vor 20 Jahren“ von Asit Datta. Das Millenniumsziel „Abschaffung der Armut“ wurde nicht erreicht.

2018 erschien „Der World Inequality Report“ („Die weltweite Ungleichheit“, C.H. Beck). Darin heißt es: 1980 verfügte ein Prozent der Weltbevölkerung über 28 Prozent des Weltvermögens. 2016 war der Anteil auf 33 Prozent angestiegen. Die unteren 75 Prozent verfügten dagegen immer nur über knapp 10 Prozent. Unten herrscht bestenfalls Stagnation. Die Spitze der Pyramide wird dagegen immer dünner. Georg Kreisler soll schon vor Jahrzehnten gesagt haben: „Der Abstand zwischen Kapitalismus und Kannibalismus wird von Tag zu Tag kürzer.“

Sinn und Unsinn von ausländischer Hilfe

Die wirtschaftliche Entwicklung führt weltweit dazu, dass die Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern abnehmen. Stattdessen nehmen die zwischen Arm und Reich in den Ländern bedrohlich zu, überall auf der Welt. In den reichen Ländern fühlen sich die Mittelschichten bedroht. In China wachsen neue heran. Noch schneller aber wächst auch dort die Schicht der Superreichen. Der globale Blick auf die Verteilung von Arm und Reich, so wichtig es ist, uns ein Bild zu machen von der Welt, in der wir leben, treibt uns eher in die Verzweiflung, als dass er uns hilft, die Probleme beherzt anzugehen.

Wir kennen das alle aus unserem Privatleben. Die Unzahl unbezahlter Rechnungen führt dazu, dass wir keine mehr öffnen und keine mehr bezahlen. Alles spitzt sich katastrophisch zu. Wie im Kleinen muss man auch im Großen Stück für Stück vorgehen.

Es kommt, so erklären uns die Autoren, darauf an, das immense Problem Armut zu zerlegen in kleine, nach und nach bearbeitbare Abschnitte. Wir betrachten Armut als einen Riesen, der nur als Ganzer zu schlagen ist. So verhält es sich aber nicht mit der Armut. Unterschiedlichste, auf einander einwirkende Faktoren tragen zu ihrer Entstehung, ihrer Erhaltung und Ausbreitung bei. Mit generellen Überlegungen, mit allgemeinen Vorschlägen, ist der Armut nicht beizukommen.

2005 veröffentlichte Jeffrey D. Sachs seinen Weltbestseller „Das Ende der Armut“. Er entwarf darin einen Plan für die Abschaffung der Armut innerhalb weniger Jahre. Wenn die Geberländer sich nur entschließen könnten, in einer konzertierten Aktion einige große Investitionen zu tätigen, würde das in den einzelnen Volkswirtschaften bewirken, dass dort Entwicklungen in Gang kämen, die zu einem Take-off und damit zu selbsttragendem Wachstum führten. Ohne diese Startzünder würden immer mehr Länder in Armut versinken. Sachs dachte an 195 Milliarden US-Dollar, die von 2005 bis 2025 unbedingt jährlich in Entwicklungshilfe investiert werden sollten, dann, glaubte er berechnet zu haben, wäre bis dahin Schluss mit der Armut.

Sachs entfachte damit eine Auseinandersetzung über Sinn und Unsinn ausländischer Hilfe. Seine Kontrahenten wandten ein: 1.) die zahllosen gescheiterten Erfahrungen bisheriger Hilfsprogramme, 2.) Hilfe erschlage die Eigeninitiative. Hilfe, so hieß es bald, helfe nur den Helfern, die, denen geholfen werden solle, entmündige sie. Das Für und Wider darum wurde zu einem Glaubenskrieg.

Die prämierten Wissenschaftler gingen einen anderen Weg. Sie stellten erst einmal fest, dass die die meisten Entwicklungsprogramme für die Armen nicht etwa von Außen kommen. Das Meiste kommt aus den Ländern selbst. Indien zum Beispiel, erhält, so schreiben die Autoren, kaum noch Entwicklungshilfe, hat aber von 2004 bis 2005 um die 31 Milliarden Dollar ausgegeben für die Erziehung in den Grundschulen.

Die Forscher erklären nicht, ob Hilfe gut oder schlecht ist. Sie untersuchen, welche Art Hilfe geholfen hat und welche nicht. Sie fragen nicht danach, ob Demokratie gut oder schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Sie fragen sich, ob zum Beispiel in Indonesien auf dem Lande Demokratie so umorganisiert werden kann, dass sie effektiver wird. Ich bin versucht zu sagen: Banerjee, Duflo und Kremer beschäftigen sich statt mit der Abschaffung der Armut mit Moskitonetzen.

Man geht davon aus, dass Moskitonetze die tödlichen Infektionsfälle halbieren. Nichts einfacher also, als für ein paar Millionen Dollar an die meist bedrohten Ärmsten der Armen so schnell wie möglich Moskitonetze zu verteilen? Schon melden sich Gegenstimmen: Ist es nicht so, dass etwas, das man geschenkt bekommt, nicht wertgeschätzt wird? Wenn die Netze nicht verschenkt würden, sondern zu einem subventionierten Preis verkauft würden, wäre dem abgeholfen. Radikale Verfechter der Marktwirtschaft vertreten dagegen die Ansicht, die Netze müssten zum vollen Marktwert verkauft werden. Nur so könne wieder ein Markt entstehen. Wieder derselbe Glaubenskrieg wie bei der Frage der richtigen Armutsbekämpfung? Ganz und gar nicht. Das Armutsproblem wurde auf ein Moskitoproblem geschrumpft.

Experimente mit dem Moskitonetz

Moskitonetze sind handhabbar. Mit ihnen lässt sich rechnen. Die Wissenschaftler stritten sich nicht. Sie experimentierten. Sie wandten hier diese, dort jene und an anderen Ecken die dritte Methode an. Dann verglichen sie die Ergebnisse und konnten sagen, was wo funktioniert hatte. Natürlich spielen lokale Gegebenheiten eine große Rolle. Aber es versteht sich fast von selbst, dass es keine Lösung gibt, die überall passt.

Banerjee, Duflo und Kremer sind Empiriker. Sie folgen keiner Ideologie. Sie scheinen keine Mission zu haben. Nur die eine, herausfinden zu wollen, wie man die Armut los werden kann. Man ist froh darüber und liest ihr Buch auch darum immer wieder mit Vergnügen. Aber sie sind sehr bewusste Empiriker. Sie begleiten ihre Untersuchungen mit theoretischen Abwägungen und Überlegungen.

Die Frage, wo man welche Moskitonetzverbreitungsmethode anwendet, wird genauestens überlegt, welche Untersuchungsgruppen gebildet werden, muss genauestens bedacht werden. Oder aber, man arbeitet mit so vielen Gruppen, dass man nach dem Zufallsprinzip verfahren kann. Es gibt eine Reihe von Büchern, in denen die Autoren uns zeigen, wie sie ihre Tests durchführen. Ich kenne sie nicht. Ich habe auch den Verdacht, dass meine Kenntnisse der Statistik zu rudimentär sind, als dass ich wirklich nachvollziehen könnte, was sie da treiben.

„Poor Economics“ von Banerjee und Duflo geht aus nicht von den globalen Zahlen, sondern von den Lebenssituationen der Menschen. Sie versuchen, sie zu begreifen. Und weisen darauf hin, dass die Armen nicht nur ein anstrengenderes Leben haben als die Reichen. Sie leben auch teurer. Sie haben weniger Zugang zu Informationen. Sie müssen alles selbst machen. Regierungen haben keine Ahnung von ihren Lebensverhältnissen, unter anderem weil die Armen keine Lobby haben.

Junge in Burundi unter einem Moskitonetz. imago/UIG Foto:

Esther Duflo schreibt in „Kampf gegen die Armut“: „Die Ärmsten der Armen sind die ersten Opfer von schlechter Gouvernanz und Korruption. Sie leiden unter den miserablen lokalen Dienstleistungen und erhalten nicht das, was ihnen rechtlich zusteht. Gute Gouvernanz – auf der untersten lokalen Ebene – ist grundlegend für jegliche Politik gegen die Armut: Das beste Kinderernährungsprogramm hat keinerlei Effekt, wenn es keine Schwestern gibt, die es umsetzen, oder wenn diejenigen, die in seinen Genuss kommen, nicht diejenigen sind, die es wirklich brauchen.“ Das leuchtet sofort ein. Es ist, sagt sich der Leser, nichts Neues. Aber es ist ein Unterschied, ob man diese Sätze sagt, weil man es generell so sieht oder weil man in zahllosen Experimenten diese Erfahrung gemacht hat. Außerdem ergibt sich aus dieser Perspektive viel deutlicher, dass es nicht darum geht, mit den Wirtschaftsministern der Länder oder gar mit ihren Präsidenten zu verhandeln. Erfahrungen bauen sich von unten auf.

Der Mut, Fehler zu machen

„Poor Economics“ ist ein Buch vollgestopft mit Erfahrungen. Was die Ausbildung angeht, schreiben sie, ist weniger manchmal mehr. Wir denken, wenn wir das lesen, sofort an die bestens ausgebildeten jungen Frauen und Männer, für die es in ihren Heimatländern keine Verwendung mehr gibt. Sie bleiben in Europa, werden Taxifahrer oder arbeitslos.

Spätestens an dieser Stelle aber beginnt der Leser der „Poor Economics“, auch an seine Situation zu denken. Der Glaube, jeder müsse studieren, jeder müsse wenigstens Abitur haben, hat nicht nur die Bildungseinrichtungen, sondern auch dieses Land stark beschädigt. Mit „Bildung für alle“ war einmal Aufstieg und ökonomischer Erfolg, eine gerechtere Gesellschaft gemeint. Das ist zerstoben. Die Verlängerung der Ausbildung hat nicht den Zugang zu besseren Jobs ermöglicht, sondern ein akademisches Proletariat geschaffen. Dieses Experiment ist gescheitert.

Wir sollten Banerjee, Duflo, Kremer nicht nur lesen als einen Bericht über anderer Leute Armut. Wir sollten ihnen ihren Versuch, Empirie und Theorie zu verbinden, abgucken. Wir sollten lernen, zu experimentieren, verschiedene Lösungen auszuprobieren. Wir brauchen den Mut zu Fehlern. Ohne sie werden wir aus unseren Engpässen nicht herauskommen, geschweige denn, dass wir vorankommen werden.

In China gibt es zurzeit hundert oder gar mehr Orte, die ausprobieren, wie man ökologische Städte bauen kann. Die experimentelle Ökonomie ist unsere Zukunft.