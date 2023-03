Elektrizität aus Schlamm, Seilbahnen statt U-Bahnen: Kinder erforschen Berlins Zukunft

Windkraft war gestern, in Zukunft werden Strom und Wärme mit Hilfe von Biomüll produziert. Bahnen und Busse werden in Berlin durch Seilbahnen ersetzt, und damit die Stadt ihren Klimazielen einen Schritt näherkommt, wird nicht mehr nach einer Einkaufsliste eingekauft, sondern die „Recycle-App“ sucht für uns die umweltfreundlichsten Produkte heraus.

Wer denkt, dass diese Ideen nur Luftschlösser sind, liegt falsch. Diese Projekte wurden bereits in Teilen verwirklicht und das nicht von preisgekrönten Wissenschaftlern und Professoren. Nein. Kinder sind die Schöpfer.

Mehr als 417 Kinder und Jugendliche haben sich beworben

„Macht Ideen groß!“ So lautet das Motto des diesjährigen Jugend-Forscht-Wettbewerbs. Und der Name ist tatsächlich Programm, denn am Donnerstagnachmittag, bei der Preisverleihung des Landeswettbewerbs an der TU Berlin, verschlägt es einem die Sprache. Mehr als 417 Kinder und Jugendliche habe sich im vergangenen Jahr bei Jugend Forscht beworben. Der vom ehemaligen Stern-Chefredakteur Henri Nannen ins Leben gerufenen Jugendwettbewerb richtet sich an zwei Altersgruppen. Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren starten in der Sparte Jugend Forscht. Jüngere Schüler, die mindestens die vierte Klasse besuchen, treten in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ an.

Große Ideen auf kleinen Schultern: Jugend Forscht in Berlin Jugend Forscht

Und da stehen sie nun, auf der Bühne des Hörsaals und bekommen ihre Urkunden überreicht. Es war kein leichter Weg bis hierhin. Nach der Bewerbung erfolgte die Projektentwicklung, Vertiefung und anschließend mussten sich die jungen Forscher gegen Mitstreiter im Regionalwettbewerb behaupten. Aber jetzt sind sie hier und stellen unter Beweis, dass die Jugend von heute doch nicht nur vor den Handys klebt und TikToks anschaut.

Fluss-Schlamm: Die moderne Stromquelle

Da ist zum Beispiel Yannik Corleisen. Er ist Schüler der Zeppelin-Grundschule, Erstplatzierter im Bereich Biologie und erhält einen Sonderpreis für Umwelttechnik. Sein Projekt: die Entwicklung eines feuerfesten Verpackungsmaterials aus Kartoffelschalen. Wenn Yannik die Kartoffelreste nicht zur Herstellung von Verpackungsmaterial verwendet, dann erzeugt er damit Strom und Wärme. Die Jury-Mitglieder sind sich einig: Der Name Yannik Corleisen wird nicht zum letzten Mal bei Jugend Forscht fallen.

Spätestens als das Projekt von Lisa vorgestellt wird, muss jedem klar sein, dass es sich nicht um spielerische Kleinprojekte handelt. Sie besucht ebenfalls noch die Grundschule und kann leider nicht an der Preisverleihung teilnehmen. Die Vierzehnjährige tritt gerade bei „Jugend Musiziert“ auf und gewinnt wahrscheinlich schon den nächsten Preis. Dennoch wird ihr zu Ehren eine kurze Laudatio gehalten. Ihr Projekt: Gewinnung von Strom durch Fluss-Schlamm in Verbindung mit der Verwendung mikrobieller Brennstoffzellen.

Seilbahnen statt U-Bahnen

Für manche Preisträger ist das Projekt nach der Verleihung noch nicht abgeschlossen. Einige von ihnen gehen als Landessieger aus dem Wettbewerb hervor und qualifizieren sich so für den bundesweiten Wettbewerb. Alexander und Mohammad Ali von der Eckner-Oberschule untersuchten in einer Studie die notwendigen Bedingungen, um das ÖPNV-Netz in Berlin durch Seilbahnen zu erweitern. Ihr Projekt wird als beste interdisziplinäre Leistung ausgezeichnet.

Die Landessieger haben ab jetzt zehn Tage Zeit, um ihr Projekt schriftlich auszuarbeiten und sich beim bundesweiten Jugend-Forscht-Wettbewerb anzumelden. Ende Mai erfolgt die finale Entscheidung, welches Projekt das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro erhält und weiter von den Partnern der Stiftung „Jugend Forscht“ unterstützt wird.