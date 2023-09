Wartezeit an Flughäfen muss keine verlorene Zeit sein. Wer die entsprechenden WLAN-Passwörter kennt, kann in Ruhe arbeiten oder weitere Recherchen über den Urlaubsort anstellen. Man muss eben nur wissen, wie und wo man am besten und entpanntesten ins Flughafen-Netz kommt.

Übersicht über WLAN-Zügänge an Flughäfen weltweit

Reiseblogger Anil Polat kennt die Nöte der Wartenden. Schließlich macht er gerade einen Trip rund um die Welt und verbringt viel Zeit an Flughäfen. Polat ist nach eigenen Angaben IT-Sicherheits-Ingenieur, der während einer Auszeit sämtliche Länder der Welt bereisen will. Reisende versorgt er auf seinem Blog „FoxnoMad. Travel smarter“ mit hilfreichen Tipps. Das jüngste Werk des Bloggers: eine interaktive Karte, die eine Übersicht über die WLAN-Zugänge an Flughäfen weltweit bietet.

Dabei greift er nicht nur auf seine eigenen Erfahrungen zurück. Reisende aus der ganzen Welt hätten ihm die Informationen zugespielt, so der Reiseblogger. Die Karte werde ständig aktualisiert. So erfährt man etwa auch, dass am Köln-Bonner Flughafen das WLAN-Signal am EU-Terminal nahe des Security-Checks am stärksten ist oder dass man am Flughafen Berlin-Schönefeld 60 Minuten freies WLAN nutzen kann.

Über den Delta Sky Club kommt man in New York mit dem Passwort „firstclass“ ins WLAN. Am Flughafen Madrid Bajaras kann man sich unter anderem in der Iberia Lounge kostenfrei ins WLAN einwählen. Dort lautet das Passwort interessanterweise: „berlin“. (rer)

