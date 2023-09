Luxemburg -Die Betreiber offener WLAN-Netze sind laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) zwar grundsätzlich nicht für Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer verantwortlich. Sie können aber von der Musikindustrie zu einem Passwortschutz verpflichtet werden, um etwa illegale Downloads zu unterbinden, schränkte der Gerichtshof in einem am Donnerstag in Luxemburg verkündeten Urteil ein. (Az. C-484/14)

Im Ausgangsfall hatte das Musiklabel Sony den Inhaber einer Firma für Licht- und Tontechnik und Piratenpolitiker Tobias McFadden verklagt, weil über dessen offenes WLAN-Netz illegal Musik der Gruppe „Wir sind Helden“ zum Download angeboten worden war. Das Landgericht München I ging allerdings davon aus, dass nicht McFadden, sondern unbekannte Dritte die Urheberrechtsverletzung begangen hatten. Das Gericht stellte deshalb dem EuGH die Frage, ob McFadden für solch einen Missbrauch verantwortlich gemacht werden kann.

Passwortschutz muss sein

Dem Luxemburger Urteil zufolge hat Sony grundsätzlich keinen Anspruch auf Schadensersatz für den Missbrauch und kann von McFadden auch keine Abmahn- oder Gerichtskosten verlangen. Allerdings können Rechteinhaber wie Sony nach einem Missbrauch bei Gerichten beantragen, das der entsprechende WLAN-Anbieter sein Netz mit einem Passwort schützen muss. Nutzer müssten dann ihre Identität offenbaren, bevor sie das Passwort erhalten.

Die Richter folgten mit ihrer Entscheidung nur teilweise den liberaleren Anträgen ihres Generalanwalts Maciej Szpunar. Die Bundesregierung wird nun womöglich ihre erst wenige Monate alte Gesetzesänderung zugunsten offener WLAN-Hotspots ebenso nachjustieren müssen wie weitere EU-Staaten, die das Anbieten offener Netze bereits seit längerem erlauben. (afp)