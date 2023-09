Moskau -Die Fußball-Weltmeisterschaft startet am 14. Juni in Russland. 32 Teilnehmer-Nationen kämpfen um die begehrte Trophäe. Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien startet das Turnier in Moskau. Das Finale steigt an gleicher Stelle am 15. Juli.

Die Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft A bis D. dpa

Gruppe A

14.06.2018 17 Uhr: Russland - Saudi-Arabien

15.06.2018 14 Uhr: Ägypten - Uruguay

19.06.2018 20 Uhr: Russland - Ägypten

20.06.2018 17 Uhr: Uruguay - Saudi-Arabien

25.06.2018 16 Uhr: Uruguay - Russland

25.06.2018 16 Uhr: Saudi-Arabien - Ägypten

Gruppe B

15.06.2018 17 Uhr: Marokko - Iran

15.06.2018 20 Uhr: Portugal - Spanien

20.06.2018 14 Uhr: Portugal - Marokko

20.06.2018 20 Uhr: Iran - Spanien

25.06.2018 20 Uhr: Spanien - Marokko

25.06.2018 20 Uhr: Iran - Portugal

Gruppe C

16.06.2018 12 Uhr: Frankreich - Australien

16.06.2018 18 Uhr: Peru - Dänemark

21.06.2018 14 Uhr: Dänemark - Australien

21.06.2018 17 Uhr: Frankreich - Peru

26.06.2018 16 Uhr: Dänemark - Frankreich

26.06.2018 16 Uhr: Australien - Peru

Gruppe D

16.06.2018 15 Uhr: Argentinien - Island

16.06.2018 21 Uhr: Kroatien - Nigeria

21.06.2018 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

22.06.2018 17 Uhr: Nigeria - Island

26.06.2018 20 Uhr: Island - Kroatien

26.06.2018 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

Die Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft E bis H. dpa

Gruppe E

17.06.2018 14 Uhr: Costa Rica - Serbien

17.06.2018 20 Uhr: Brasilien - Schweiz

22.06.2018 14 Uhr: Brasilien - Costa Rica

22.06.2018 20 Uhr: Serbien - Schweiz

27.06.2018 20 Uhr: Serbien - Brasilien

27.06.2018 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica

Gruppe F

17.06.2018 17 Uhr: Deutschland - Mexiko

18.06.2018 14 Uhr: Schweden - Südkorea

23.06.2018 17 Uhr: Südkorea - Mexiko

23.06.2018 20 Uhr: Deutschland - Schweden

27.06.2018 16 Uhr: Mexiko- Schweden

27.06.2018 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

Gruppe G

18.06.2018 17 Uhr: Belgien - Panama

18.06.2018 20 Uhr: Tunesien - England

23.06.2018 14 Uhr: Belgien - Tunesien

24.06.2018 14 Uhr: England - Panama

28.06.2018 20 Uhr: England - Belgien

28.06.2018 20 Uhr: Panama - Tunesien

Gruppe H

19.06.2018 14 Uhr: Kolumbien - Japan

19.06.2018 17 Uhr: Polen - Senegal

24.06.2018 17 Uhr: Japan - Senegal

24.06.2018 20 Uhr: Polen - Kolumbien

28.06.2018 16 Uhr: Senegal - Kolumbien

28.06.2018 16 Uhr: Japan - Polen