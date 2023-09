Köln -Nicht nur die Top-Favoriten auf den WM-Titel wie Deutschland oder Spanien können jede Menge Superstars vorweisen. Auch die sogenannten Außenseiter haben einige Stars aufzubieten. Wir stellen die Leistungsträger der kleinen Nationen vor.

Mohamed Salah (Ägypten)

Mohamed Salah dpa

Eine sagenhafte Saison hat Stürmer Mohamed Salah für den FC Liverpool in der Premier League hingelegt. 32 Saisontreffer erzielte der Ägypter für die Reds, keiner war besser. Und auch in der Champions League wusste Salah mit Tempodribblings und Abschlussstärke zuüberzeugen. Zehn Tore verhalfen dem Team von Jürgen Klopp zur Finalteilnahme.

Für die Nordafrikaner avancierte der 25-Jährige bereits zum Nationalhelden, nachdem er Ägypten zur ersten WM-Teilnahme seit 1990 führte. 2017 wurde er als Afrikas Spieler des Jahres ausgezeichnet.

In der Premier League folgte in diesem Jahr die nächste Ehrung. Dort wurde Salah vor Harry Kane von Tottenham Hostpur und ManU-Keeper David De Gea zum Fußballer des Jahres gekürt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Christian Eriksen (Dänemark)

Christian Eriksen dpa

Der Spielmacher von „Danish Dynamite“ ist auch gleichzeitig der Regisseur der Tottenham Hotspur. Gut 13 Millionen Euro ließ sich der Londoner Klub die Dienste des 26-Jährigen kosten, um ihn 2013 von Ajax Amsterdam loszueisen. Dort entwickelte er sich prächtig, obwohl er beim FC Barcelona einst durchgefallen war. Sein heutiger Marktwert: 80 Millionen Euro.

Schon vor der EM 2012 galt Eriksen als Hoffnungsträger für die Skandinavier – und wurde bereits als neuer Michael Laudrup gefeiert. Nur leider verpasste der Europameister von 1992 die WM 2014 und auch die EURO 2016, um seine Klasse auf der internationalen Bühne unter Beweis zu stellen. Damit diese Durststrecke endlich ein Ende hat, steuerte er in den Playoffs gegen Irland gleich drei Treffer bei. So konnte nix schiefgehen.

Trotzdem fällt der Name Christian Eriksen recht selten, wenn es um die besten Spielmacher der Welt geht. Der Beidfüßige fliegt unter dem Radar – wie damals die dänische Rumpftruppe, die bei der EM 1992 sensationell den Titel holte.

Sadio Mané (Senegal)

Sadio Mane dpa

40 Millionen Euro ließ Jürgen Klopp für den Senegalesen 2016 springen, um den Flügelstürmer vom FC Southhampton an die Anfield Road zu holen. Die millionenschwere Investition hat sich inzwischen ausgezahlt, denn mit seinem kongenialen Partnern Mo Salah und Roberto Firmino versetzten die Liverpooler ganz Europa in Angst und Schrecken.

Dank seiner Torgefahr, Schnelligkeit, Übersicht und trotz nur 1,75 Meter Körpergröße besitzt der 26-Jährige eine extreme Durchschlagskraft, die auf der Insel gefragt ist. Auch wenn Mané recht spät den Sprung nach Europa wagte, etablierte er sich über die Stadionen FC Metz, RB Salzburg und Southhampton in der europäischen Spitzenklasse.



Die Scouts nahmen ihn bei den Olympischen Spielen 2012 in London erstmals zur Kenntnis. Damals machte er vier Einsätze für den Senegal. Vor seinem Wechsel auf die Insel wäre er auch fast einmal bei Borussia Dortmund gelandet. Der aktueller Marktwert des Linksaußen liegt bei 70 Millionen Euro.

Ab und zu fällt Mané abseits des Platzes durch Undiszipliniertheiten auf. Und so schmiss ihn Jürgen Klopp bereits für wiederholtes Zuspätkommen aus der Startelf. Es scheint gefruchtet zu haben, nur ein paar Tage später stellte er einen Rekord für die Ewigkeit auf. In nur 2:56 Minuten erzielt er den schnellsten Hattrick der Premier-League-Geschichte.

Heung-Min Son (Südkorea)

Heung-Min Son dpa

Ein weiterer ehemalige Bundesliga-Profi soll es für Südkorea richten. Vom Hamburger SV über Bayer Leverkusen landete der stets gut gelaunte Stürmer 2015 für 30 Millionen Euro bei den Tottenham Hotspur.

Dort konnte er sich zwar gegen Topstürmer Harry Kane nicht durchsetzen, kann sich aber über Einsatzzeiten nicht beschweren. Auf dem linken Flügel hat der 25-Jährige seine Stammposition gefunden.

Seinen sportlichen Aufstieg hat ihn in der Hierarchie bei den „Taeguk Warriors“ schnell nach oben katapultiert. Die Südkoreaner rechnen fest mit Sons Toren. Schließlich ist er in seiner Heimat zweimal zum Fußballer des Jahres gewählt worden.

Neben seiner Dribbelstärke sind seine gewaltigen Distanzschüsse beim Gegner gefürchtet. Sein Marktwert wird aktuell auf 50 Millionen Euro taxiert.

James Rodriguez (Kolumbien)

James Rodriguez dpa

Bei der Weltmeisterschaft am Zuckerhut ging der Stern des Kolumbianers auf. Nicht nur weil er die Südamerikaner bis ins Viertelfinale führte, auch weil er sich zum Torschützenkönig schoss. Gleich nach der WM 2014 schlug Real Madrid zu, und verpflichtete den Mittelfeldspieler für 80 Millionen Euro vom AS Monaco.

Als es bei den Königlichen keine Verwendung mehr für ihn gab, lockte Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti seinen ehemaligen Schützling zum FC Bayern München, wo er nach einem Leihvertrag nun zu einem festen Bestandteil des Teams geworden ist.

James ist ein vielseitiger Spieler, der nicht auf eine bestimmte Position spezialisiert ist. Ähnlich wie sein Vereinskollege Thomas Müller ist der 26-Jährige ein Mann für die Zwischenräume und dabei extrem Torgefährlich.

Nemanja Matic (Serbien)

Nemanja Matic dpa

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler gewann der FC Chelsea in der Saison 2016/17 in der Premier League souverän die Meisterschaft. Anschließend ließ der Londoner Klub den Serben für knapp 45 Millionen Euro Richtung Manchester United ziehen.



Ein folgenschwerer Fehler, denn in der Folgesaison spielten die Blues im Meisterschaftskampf keine Rolle mehr – und liefen den Ansprüchen weit hinterher. Besser lief es für ManUnited-Trainer Jose Mourinho, der endlich mit Matic den perfekten Spieler im defensiven Mittelfeld in den eigenen Reihen hatte, um sein vorsichtiges Spielsystem umzusetzen.

Es gibt kaum ein besseres Beispiel, um zu umschreiben, wie wichtig Matic für eine Mannschaft sein kann. Und dies gilt auch für die serbische Nationalmannschaft, die nach 2010 wieder für die WM-Endrunde qualifiziert ist.

Für Trainer Mladen Krstajic, ein ehemaliger Schalker, wird Matic eine Schlüsselrolle für die Adler spielen.

Keylor Navas (Costa Rica)

Keylor Navas dpa

Bei der WM 2014 in Brasilien avancierte Costa Rica zum Überraschungsteam. In der Vorrunde blieben Italien und England auf der Strecke, während die Mittelamerikaner erst im Viertelfinale von den Niederlanden gestoppt werden konnte. Erst im Elfmeterschießen gab sich der Neuling gegen die Elftal geschlagen.



Torwart Keylor Navas war und ist der große Rückhalt für Costa Rica. Mit zahlreichen Glanzparaden brachte er die Angreifer der gegnerischen Teams zur Verzweiflung. Die Verantwortlichen von Real Madrid waren derart begeistert, dass sie ihn kurzerhand für zehn Millionen Euro von Ligakonkurrenten UD Levante unter Vertrag nahmen.



Seitdem gewann er mit den Königlichen drei Mal die Champions League, die spanische Meisterschaft und drei Mal die Fifa-Klubmeisterschaft.

Chicharito (Mexiko)

Javier Hernandez, besser bekannt auch als Chicharito. dpa

El Chicharito, was soviel bedeutet wie die „kleine Erbse“, ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Zwischen 2015 und 2017 schnürte Javier Hernández Balcázar für Bayer Leverkusen die Fußballschuhe. 28 Treffer schoss der Stürmer in 54 Bundesliga-Einsätzen unterm Bayer-Kreuz.

In seiner Heimat ist der ehemalige Spieler von Manchester United und Real Madrid ein Volksheld. 97 Mal lief er für „El Tri“ auf, 48 Tore gelangen ihm dabei. Damit ist der 30-Jährige alleinige Rekordtorschütze der mexikanischen Nationalmannschaft.

Aber nicht nur auf dem Platz macht der flinke Profi eine gute Figur. Javier Hernandez ist in Mexiko sogar eine Zeichentrickfigur. In der Zeichentrickserie „Mucha Lucha“ spielen neben ihm auch noch BVB-Spieler Shinji Kagawa sowie viele weitere aktuelle und ehemalige Fußballstars mit. (mbr)