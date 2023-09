East Rutherford -Nach dem Abpfiff trottete Jürgen Klinsmann noch mit hängendem Kopf über den Platz, doch schon wenig später strahlte der US-Nationaltrainer wie gewohnt Optimismus aus. „Ich habe der Mannschaft in der Kabine ein dickes Kompliment gemacht“, sagte der 51-Jährige nachdem sein US-Team als Gastgeber mit 0:1 (0:1) das Spiel um Platz drei gegen Kolumbien bei der Copa America verloren hatte.

Das Fazit des ehemaligen Fußball-Bundestrainers fiel positiv aus: „Die Spieler haben heute gemerkt, dass sie mit ähnlichem Einsatz und der nötigen Aggressivität mit diesen Spitzenteams mithalten können. Unter die letzten Vier gekommen zu sein, ist ein großer Erfolg. Die Spieler können stolz auf sich sein.“ Die US-Kicker hatten bereits im Auftaktspiel der Centenario-Auflage zum 100. Geburtstag der Südamerika-Meisterschaft mit 0:2 gegen die Cafeteros verloren. In einer abwechslungsreichen Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten schloss Carlos Bacca (31.) eine von Kolumbiens Superstar James Rodriguez eingeleitete Traumkombination zum einzigen Treffer des Spiels ab. Das Endspiel bestreiten in einer Neuauflage des Vorjahresfinales in der Nacht zum Montag Titelverteidiger Chile und Vize-Weltmeister Argentinien.

USA mit Zuschauerrekord in der Geschichte der Copa America

Die Vereinigten Staaten fühlen sich außerdem bereit, 2026 die WM auszurichten. „Wir hoffen darauf, dass dies Einfluss hat, wo die WM 2026 stattfinden wird“, sagte Verbandspräsident Sunil Gulati. Bestmarken bei den Zuschauern in den Stadien und vor allem an den TV-Geräten zeigen, dass die USA auch für die zweite WM-Gastgeberrolle nach 1994 bereit sind. Nach 30 von insgesamt 32 Spielen in zehn US-Städten registrierten die Organisatoren schon 45.760 Zuschauern im Schnitt - trotz hoher Ticketpreise um die 100 US-Dollar: Ein Rekord in der 100-jährigen Geschichte des ältesten Nationenturniers der Welt. „Das ist ein großer Beweis dafür, dass die USA ein leidenschaftliches Fußballland geworden sind“, betonte Gulati.

Auch die übertragenden TV-Anstalten vermeldeten Rekorde. Die Copa-Vorrunde sorgte beim spanischsprachigen US-Sender Univision für höhere Zuschauerraten als bei der letzten WM. Fox Sports verzeichnete mit 3,29 Millionen TV-Guckern beim Halbfinale der USA gegen Argentinien (0:4) eine Bestmarke für Fußball-Übertragungen des Kabelsenders. „Die USA haben die Infrastruktur, das Management-Vermögen, die Konsumenten-Basis. Also alles, was man braucht, um so ein tolles Event auf die Beine zu stellen“, sagte Gulati.

Bewerbungen für die WM 2018 und 2022 scheiterten

Dabei stand die Centenario-Auflage auf der Kippe. Der Grund waren die Verwicklungen zahlreicher Funktionäre aus den beiden veranstaltenden Konföderationen CONMEBOL (Südamerika) sowie CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) in den FIFA-Korruptionsskandal. Trotz zweier vergeblicher Bewerbungen für die WM-Endrunden 2018 und 2022 sehen sich die USA nun bereit für einen neuen Anlauf. Zwar kam die Copa nicht an den damaligen Zuschauerschnitt von 68.991 Fans heran, lag aber immerhin in den Top 5 der letzten WM-Turniere sowie der letzten sechs EURO-Endrunden. (sid)