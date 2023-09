Budapest -Den WM-Höhepunkt hat sich Wasserspringer Patrick Hausding für das Ende seines Wettkampf-Marathons aufgehoben. An allen bisherigen sieben Tagen der Weltmeisterschaft in Budapest war der Vielspringer gefordert - und holte am Donnerstag mit Silber vom Drei-Meter-Brett die erste WM-Einzelmedaille seiner Karriere. „Ich wäre mit den Top 6 zufrieden gewesen. Silber ist unglaublich“, sagte der 28-Jährige. Nach Bronze vom Zehn-Meter-Turm bei der Abschiedsvorstellung mit Sascha Klein war Hausdings zweite Medaille auch die zweite für das gesamte deutsche Team bei der Schwimm-WM.



Der Berliner lieferte mit 526,15 Punkten einen nahezu perfekten Wettkampf ab. „Es waren nochmal 28 Punkte mehr als in Rio“, meinte er und konnte es selbst kaum fassen. Bei Olympia 2016 hatte er mit 498,90 Zählern Bronze gewonnen. In der Duna Aréna in der ungarischen Hauptstadt wurde die Stimmung bei Fans, Trainern und Betreuern nach jedem Sprung ausgelassener. Hausdings Coach Christoph Bohm ballte die Faust, Wasserspring-Bundestrainer Lutz Buschkow pfiff begeistert auf zwei Fingern. Nach Hausdings sechs Sprüngen gehörte Freundin Marcela Maric, die für Kroatien springt, mit einem langen Kuss zu den ersten Gratulanten.



Hausding „einer der vielseitigsten Springer der Welt“

Hausding sei für ihn „einer der vielseitigsten Springer der Welt“, sagte Bundestrainer Buschkow. Vom Ein-Meter-Brett, vom Dreier einzeln und synchron, vom Turm und im Mixed-Wettbewerb war Hausding bei der WM gesprungen. „Ich bin selber überrascht“, sagte der Berliner. „Es war eine sehr harte Woche. Es waren die härtesten Wettkämpfe meines Lebens.“ In seinem fünften und letzten WM-Wettkampf musste er sich nur dem Chinesen Xie Siyi, der auf 547,10 Punkte kam, geschlagen geben. Dritter wurde Ilja Sacharow aus Russland mit 505,90 Zählern.

Hausding unterdrückt die Schmerzen, die ihm Knie und Schulter bereiten, und zieht durch. Zur Not auch mal mit einer Schmerztablette als Hilfe, „damit man sich nicht auf die ganzen Wehwehchen konzentrieren muss“, wie er sagt. Sein Top-Athlet sei ein „Kampfschwein“, sagte Buschkow.



Nicht so erfolgreich verlief der Tag in Ungarn für Tina Punzel und Friederike Freyer. Ihnen bleibt nach dem Vorkampf-Aus vom Dreier am Freitag im Finale nur die Zuschauerrolle.

Die hat auch Hausding in den nächsten Tagen - allerdings freiwillig. Er will seinen Teamkollegen in den verbleibenden Wettkämpfen die Daumen drücken. Danach ist Urlaub mit Springer-Kumpel Stephan Feck in Kroatien geplant. „Einfach mal machen, was wir wollen. Essen, was wir wollen. Aufstehen, wann wir wollen“, gibt Hausding das Programm vor. Nach dem straffen Pensum von Budapest muss dringend Entspannung her - mit zwei Medaillen im Gepäck eine angenehme Aufgabe. (dpa)