Düsseldorf/Baku -Die Freunde des Wortspiels kamen bei der Abreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Baku voll auf ihre Kosten: „Siegen“ heißt die Maschine, mit der die Weltmeister am Freitag in Düsseldorf nach Aserbaidschan starteten – und das ist auch das Motto des Ausflugs.

Die heiße Phase der Qualifikation beginnt

Der Trubel um den spektakulären Abschied von Lukas Podolski beim 1:0 gegen England ist abgehakt. Am Sonntag in Baku (18 Uhr, RTL) beginnt die heiße Phase der WM-Qualifikation für 2018. Der Auftrag ist klar: „Unser Ziel ist es, das Ticket für die WM so früh wie möglich zu lösen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw, „ich bin absolut überzeugt, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen und unsere weiße Weste behalten werden.“

Für den fünften Sieg im fünften Quali-Spiel und die achte Begegnung in Serie ohne Gegentor setzt Löw am Kaspischen Meer auf gestandene Nationalspieler. Die zuletzt angeschlagenen Weltmeister Sami Khedira und Julian Draxler kehren nach dem schmeichelhaften 1:0 von Dortmund gegen England wohl ebenso in die Startelf zurück wie Mario Gomez. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Mesut Özil, der das letzte Training vor der Abreise nach Baku am Freitag in Kaiserau wegen Rückenbeschwerden auslassen musste. „Für Sonntag sieht es gut aus“, sagte er 28-Jährige.

In Baku hatte seine Länderspielkarriere am 12. August 2009 mit einem 2:0 im WM-Qualifikationsspiel begonnen. Es war damit offiziell, dass das damalige Supertalent für Deutschland spielen würde und nicht für die Türkei. Der formale Grundstein für den späteren Weltmeister Özil war durch die sieben Minuten im Pflichtspiel-Einsatz am Kaspischen Meer gelegt.

Löw macht sich wegen Ausfällen keine Sorgen

Während Özil also mit an Bord des Sonderflug war, fehlte Julian Weigl (Oberschenkelprellung). Ebenfalls nicht mehr dabei ist neben den Bayern-Stars Manuel Neuer und Jerome Boateng der England-Debütant Timo Werner nach seinem Muskelfaserriss.

Löw bereiten die personellen Probleme aber nicht viele Sorgen. „Wir sind bislang auf einem sehr guten Weg – und diesen wollen wir nicht verlassen“, sagte er, „die Aufgabe in Baku ist alles andere als einfach, zu Hause hat Aserbaidschan zuletzt gegen Norwegen gewonnen, wir sind also gewarnt.“

Dass es schiefgehen könnte, fürchtet Löw nicht. „Ich habe großes Vertrauen in meine Spieler. Wir wissen, dass wir die Mittel haben, um die richtigen Lösungen zu finden. Wenn wir spielen, was wir können, werden wir die Partie gewinnen.“

Mittelfeldmann Toni Kroos betonte, Aserbaidschan, die Nummer 89 der Weltrangliste, sei „nicht die Kategorie Liechtenstein oder San Marino. Die sind besser. Aber natürlich müssen wir da gewinnen.“ Und Abwehrchef Mats Hummels meinte: „Wir wollen in Baku dominieren – von der ersten Minute an. Es wird nicht einfach, aber wir können es uns einfach machen.“

Löw bescheinigt Ter Stegen tadellose Leistung

Anstelle des fehlenden Neuer dürfte Spanien-Legionär Marc-André ter Stegen wie gegen England das Tor hüten. Löw wollte sich zwar nicht auf eine Rangfolge hinter Neuer festlegen lassen, bescheinigte ter Stegen aber eine tadellose Leistung.

In der Abwehr ist nur die Position in der Innenverteidigung neben Hummels offen, Kandidaten sind die Weltmeister Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi. Khedira nimmt seinen Platz im Mittelfeld neben Kroos wieder ein. Sollte Özil doch passen müssen, könnten Emre Can ins Team und Kroos nach vorne zu Thomas Müller, Draxler und Sturmspitze Gomez rücken.

Aserbaidschan, das alle vier Duelle mit der DFB-Elf verlor (Torverhältnis 2:15), fiebert derweil seinem „Spiel des Jahres“ entgegen, wie Nationaltrainer Robert Prosinecki versicherte. „Hier wollen alle den Weltmeister sehen“, sagte der Nachfolger von Berti Vogts, und falls die Azeris nicht verlieren sollten, werde das selbsternannte „Land des Feuers“ sicher „explodieren“. Aber: „Normalerweise kommt Deutschland und löst die Aufgabe ganz professionell.“ (sid, dpa, red)

