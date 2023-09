Die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 geht ab Donnerstag in die entscheidende Phase. Neben Gastgeber Russland haben sich bislang Brasilien, Belgien, Mexiko, Iran, Japan, Südkorea und Saudi-Arabien sieben der 31 weiteren WM-Plätze gesichert.

Europa: Niederlande vor dem Aus

Abgesehen von Belgien werden in den neun Gruppen noch acht weitere Direkt-Tickets vergeben. Titelverteidiger Deutschland, England, Serbien, Polen und Spanien stehen dicht vor dem Gruppensieg. In den Gruppen A (Frankreich, Schweden, Niederlande), B (Schweiz oder Portugal) und I (Kroatien, Island, Türkei, Ukraine) geht es noch eng zu. Die acht besten Gruppenzweiten ermitteln anschließend in Playoff-Spielen (9. bis 14. November) vier weitere Endrunden-Teilnehmer. Die Playoffs werden am 17. Oktober (14.00 Uhr MEZ) in Zürich ausgelost. Die vier in der FIFA-Weltrangliste besser platzierten Mannschaften werden für die Spiele gesetzt.

In der Gruppe A hat Frankreich den Einzug mit Duellen gegen Bulgarien und Weißrussland selbst in der Hand. Den Niederlanden droht ein erneutes Scheitern in einer internationalen Turnier-Qualifikation. Eine Niederlage im Spiel gegen Weißrussland könnte bereits das Ausscheiden bedeuten. Auch mit einem Sieg im Rücken könnte es im letzten Duell gegen Schweden eng werden – bei Fifa-Wettbewerben zählt die Tordifferenz mehr als der direkte Vergleich. Schweden hat mit momentan sechs Zählern mehr den deutlich besseren Stand.

In Gruppe B könnte Europameister Portugal noch in die Play-offs abrutschen. Zum jetzigen Stand würde dies der Fall sein, denn die Schweiz führt die Gruppe mit 24 Punkten vor Portugal (21) an. Die anderen Teams können nicht mehr aufholen.

In Gruppe G droht einem weiteren Schwergewicht das Abrutschen in die Play-offs. Spanien hat der Squadra Azzura zuletzt die erste Quali-Niederlage seit elf Jahren zugefügt, hat somit drei Punkte Vorsprung vor den Italienern und außerdem eine um 17 Punkte bessere Tordifferenz.

Für Italien könnte es eng werden in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. dpa

Nur die acht besten Gruppenzweiten spielen die letzten vier Tickets aus Europa um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft aus. Das heißt, das der schlechteste Gruppenzweite sich noch vor den Playoffs verabschieden muss. Im Moment sind Wales, Bosnien (beide 14 Punkte) und die Slowakei (15 Punkte) die heißesten Kandidaten auf dieses Los.

Südamerika: Argentinien und Chile in Gefahr

Brasilien ist durch, Verfolger Uruguay kann mit einem Sieg bei Schlusslicht Venezuela alles klar machen. Im Kampf um die zwei weiteren Direkt-Tickets dürfte es spannend werden. Kolumbien (26), Peru, Argentinien (beide 24) und Chile (23) liegen auf den Plätzen drei bis sechs. Dabei kommt es am Donnerstag (Ortszeit) in Buenos Aires zum direkten Aufeinandertreffen zwischen WM-Finalist Argentinien und Peru. Der Fünftplatzierte hat im November noch in den Playoffs gegen Ozeanien-Sieger Neuseeland die Chance auf einen weiteren WM-Platz. Für den Vize-Weltmeister heißt das: Zwei Siege müssen noch geholt werden, sonst müssen die Argentinier auf den fünften Platz hoffen, um ein Ticket für die Play-offs erreichen zu können. Chile lauert hinter Agentinien mit 23 Punkten.

Wird man Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft zu sehen bekommen? Für Argentinien wird es knapp. dpa

Afrika

Die fünf Sieger der Qualifikationsgruppen fahren zur WM. Gute Chancen besitzen Tunesien, Nigeria und Ägypten. In den Gruppen C (Elfenbeinküste, Marokko, Gabun) und D (Burkina Faso, Kap Verde und Senegal) zeichnet sich ein Dreikampf ab.

Asien

Iran, Südkorea, Japan und Saudi-Arabien haben sich in der Gruppenphase durchgesetzt und fahren zur WM. Der Sieger aus dem Duell zwischen Syrien und Australien zieht in die Playoffs im November ein und trifft dort auf den Viertplatzierten der CONCACAF-Zone.

Concacaf

Mexiko hat sich fast schon standesgemäß für die WM qualifiziert, Costa Rica könnte mit einem Sieg gegen Honduras nachziehen. Das Rennen um den dritten Platz ist eng. Panama (10), die USA und Honduras (beide 9) liegen nahezu gleichauf. Dabei kommt es am Freitag (Ortszeit) zum direkten Duell zwischen den USA und Panama.

Ozeanien

Neuseeland hat sich in der Ausscheidung durchgesetzt und wartet nun auf seinen Playoff-Gegner, den Fünftplatzierten aus Südamerika. (dpa/ama)

