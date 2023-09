Ljubljana -Nach 73 Minuten wechselte Englands Interims-Teammanager Gareth Southgate die Vergangenheit für die Zukunft ein – doch auch Kapitän Wayne Rooney konnte das schlingernde Schiff nicht auf Siegkurs bringen. Das 0:0 in Slowenien war für Notnagel Southgate eine Offenbarung.

Southgate sammelt kaum Argumente für dauerhafte Beförderung

Er habe „ein Durcheinander übernommen“, merkte der frühere Profi nach seinem zweiten Spiel als Chefcoach an. Southgate wirkte abgekämpft, die „Chaos“-Woche hatte ihn geschafft. Jetzt wolle er erst einmal ein paar Tage entspannen und „ausschlafen“, sagte der 46-Jährige nach dem müden 0:0 seiner viel zu zahmen „Three Lions“ um den degradierten Wayne Rooney in Slowenien.

„Wir können sicher besser spielen“, sagte Southgate, der auf seiner ersten Dienstreise kaum Argumente für eine dauerhafte Beförderung sammelte. Dabei hatte Southgate durchaus Mut bewiesen und seinen schwächelnden Kapitän Rooney auf die Bank gesetzt, doch am Ende spielte England in der WM-Qualifikation wieder ohne Esprit und Biss.

Die Kicker Ihrer Majestät agierten „schlampig“, urteilte der Guardian. Und der Mirror meinte lapidar: „Neue Ära, gleiche alte Geschichte.“ Am Ende fühlte sich das Unentschieden für die stolze Fußball-Nation wie eine Niederlage an. Auch Southgate wollte die Leistung nicht schönreden, schob die alleinige Schuld aber auch von sich.

Chaos nach Entlassung von Sam Allerdyce übernommen

Nach der Entlassung von Sam Allerdyce Ende September „haben wir ein Chaos übernommen und mussten das Schiff stabilisieren“, sagte der Ex-Profi. Und: „Wir haben das Team auf dem richtigen Weg gehalten.“ Schließlich führe England die Quali-Gruppe F auf dem Weg nach Russland 2018 weiter an, mit jetzt zwei Zählern Vorsprung auf Litauen. Den Punkt gegen die Nummer 67 der Weltrangliste hatte England aber vor allem Keeper Joe Hart zu verdanken, der drei Mal in aller höchster Not rette. „Er war fantastisch“, sagte Southgate.

Doch weil England einmal mehr spielerisch enttäuschte, gilt es als höchst wahrscheinlich, dass Southgate nicht über den „Battle of Britain“ gegen Schottland in der WM-Quali (11. November) sowie das folgende Freundschaftsspiel gegen Spanien im Amt bleibt. Es sei nicht leicht, „zwingende Belege zu finden, um ihm den Vollzeit-Job anzuvertrauen“, schrieb der „Guardian“.

Der Verband sondiert im Hintergrund weiter den Markt, als heiße Kandidaten gelten Roberto Mancini (zuletzt Inter Mailand) und Eddie Howe (AFC Bournemouth). England spielte insgesamt harmlos, das änderte sich auch nicht mit der Einwechslung von Rooney in der 73. Minute für Dele Alli.

Zwar hatte der 30-Jährige von Manchester United noch eine gute Möglichkeit, richtige Impulse konnte der Rekordtorschütze in den letzten Minuten aber auch nicht geben. Immerhin machte der alternde Superstar kein Politikum aus seiner Degradierung. Es sei keine „Schande“, für England auf der Bank zu sitzen, sagte er: „Es kommt die Zeit, wenn du nicht der erste Name auf dem Spielberichtsbogen bist, wie ich es in der Vergangenheit war.“ Gut möglich, dass dort unter dem Stichwort Trainer auch bald ein anderer Name stehen wird. (sid, dpa)