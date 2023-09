Köln -Die deutschen Fußball-Fans rätseln mal wieder, warum RTL-Experte Jens Lehmann (47) einfach alles schlecht reden muss.

Da gewinnt Deutschland „mit weltmeisterlicher Souveränität“ 3:1 bei den vorher zu Hause Gegentorlosen Nordiren, die mit einer Heimbilanz von vier Siegen und 12:0 Toren ins Duell gegen das Team von Bundestrainer Joachim Löw (57) gegangen waren.

Trotz der Ausfälle zahlreicher Stammkräfte wie Torwart Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami Khedira, Jonas Hector, Mario Gomez oder Timo Werner dominiert Deutschland die Partie von Beginn an, zieht dem Gegner durch Sebastian Rudys Führungstor (2.) und durch das ebenfalls sehenswerte 2:0 durch Sandro Wagner (21.) früh den Zahn, lässt bis zur Pause eine einzige Großchance (Corry Evans/40.) des Gegners zu.

Lehmann sucht das Haar in der Suppe

Doch „Experte“ Lehmann schaut zur Halbzeit drein, als würde sich der Weltmeister gerade zu Hause gegen Liechtenstein blamieren. „Begeistert bin ich nicht“, sagt Lehmann und sucht das Haar in der Suppe. Schon vor dem Anpfiff hatte er mit seinem Tipp von „1:1“ für Verwunderung gesorgt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und jetzt, zur Halbzeit? Lehmann nörgelt am starken Joshua Kimmich rum, der seiner Meinung nach mehr das „Eins-gegen-Eins“ suchen müsse.

Joshua Kimmich spielte stark, doch Jens Lehmann nörgelte an ihm rum. dpa

„Mehr Risiko!“, fordert der Ex-Nationaltorhüter vom Team für die zweiten 45 Minuten, wenn er denn Bundestrainer wäre. „Wir wollen kein Ballgeschiebe im Mittelfeld sehen.“ Zur Erinnerung: Deutschland führt 2:0.

Nur gut, dass der Mann nicht Bundestrainer ist, dachte sich wohl der Großteil der RTL-Zuschauer. Dann hätte Deutschland vielleicht nicht neun Siege nach neun Spielen und könnte erstmals seit 36 Jahren wieder eine makellose WM-Qualifikation perfekt machen.

Eiszeit zwischen Löw und Lehmann

Nach dem Spiel kommt natürlich auch noch Jogi Löw zur Analyse ins RTL-Studio. Moderator Florian König spricht von Traumtoren und glaubt: „Jens wird das auch bestätigen.“ Aber nichts dergleichen. Was will der Löw denn hier, sagt Lehmanns Körperhaltung aus. Auch der Bundestrainer zeigt deutlich, was er von Lehmann hält – doch der Bundestrainer hat im Gegensatz zu Lehmann die Fans auf seiner Seite.

Über den Shitstorm in den sozialen Medien braucht sich Lehmann, der mit der Nationalelf schon länger im Clinch liegt, also nicht wundern. (red)

#NIRGER wenn #lehmann mehr Spektakel sehen will, wäre ein Wechsel zum #dschungelcamp das Richtige, aber als klötenkauender Kandidat — Ulrich Sattler (@Daubhaeuser) October 5, 2017

#Lehmann wird in diesem Leben auch kein Sympath mehr. #NIRGER — Falk Hedemann (@wissenssucher) October 5, 2017

Jens #Lehmann,

neben deiner unsymphatischen, arroganten Art nervt mich am allermeisten,dass du NULL Ahnung von Fussball hast! #NIRGER — Herbert (@FrankZynatra) October 5, 2017

#NIRGER finde super, dass #löw den #lehmann immer spüren lässt , dass er keine Ahnung hat und ständig Unsinn redet. — floow (@woolfilicious) October 5, 2017

Ich fordere einen Nobelpreis für denjenigen, der erklären kann, wie Jens #Lehmann Experte werden konnte. #RTL #NIRGER — Falk Hohnstädter (@newdimension25) October 5, 2017

Das könnte Sie auch interessieren: