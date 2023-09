Bizarre Mongolen-Kostüme, wilde Kasatschok-Tänze, unglaubliche Schnauzbärte. Und verwegene Texte: „Moskau, Moskau – wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Hohohohoho!“ Damit sorgte die Gruppe Dschinghis Kahn Ende der 70er Jahre für Furore. Und der Song war leider nur schwer wieder aus dem Ohr zu kriegen.

Das will Ralph Siegel (72), der Produzent und Erfinder der Retortenband Dschingis Khan, nun ausnutzen und präsentiert rechtzeitig zur Fußball-WM in Russland eine Neuauflage. Sein erklärtes Ziel: die ganze Welt mit seinem Sound erreichen. Das Lied wird es auch auf Russisch und Spanisch geben, außerdem ein viersprachiges Medley. Er hoffe, dass der Song unsterblich werde, sagte Siegel bei der Premierenparty in München.

Der neue Star ist Jay Khan

Dschinghis Khan heute, in der Mitte Jay Khan dpa

Der neue Star der Gruppe ist ein Mädchenschwarm mit dem passenden Namen Jay Khan, ehemals Mitglied der Boyband US5. Er sei zwar erst 1982 geboren, meinte Khan. Aber: „Egal, wie alt – jeder kennt Dschinghis Khan und »Moskau«.“ Jeder verspüre Nostalgie beim Hören des Songs und könne jede Zeile mitsingen.

Zwei Mitglieder der Urbesetzung sind auch noch mit dabei: die Sängerinnen Edina Pop und Henriette Strobl. „Ich bin total ergriffen“, sagte Pop. Ihre Kollegin bezeichnete die Siegel-Kompositionen für Dschinghis Khan als die „größten Hits, die jemals geschrieben wurden“.

Retortenband für den Grand Prix zusammengestellt

Mit dem Liedern „Moskau“ und „Dschinghis Khan“ war der Gruppe 1979 der Durchbruch gelungen. Siegel hatte sie damals kurzfristig für den Grand Prix (heute: Eurovision Song Contest) zusammengestellt. Die Musiker belegten den vierten Platz. 1985 trennte sich die Truppe. Seit 2005 ist sie in teilweise anderer Besetzung wieder auf Tour.

Produzent Ralph Siegels anderer großer Erfolg liegt ebenfalls schon eine Weile zurück – es war der erste Platz beim Grand Prix 1982. Nicole gewann mit dem von ihm komponierten Lied „Ein bisschen Frieden“. Seitdem ist er fast jedes Jahr beim Wettbewerb vertreten – für alle möglichen Länder.

WM-Song für Mexiko war nur mäßiger Erfolg

Insgesamt steuerte er 25 Kompositionen bei, mit sehr unterschiedlichem Erfolg – zuletzt 2015 für San Marino. Der Beitrag scheiterte im Halbfinale. Spötter nennen Siegel auch den „Untoten“ des ESC.

Es ist übrigens auch nicht sein erster Versuch, die WM zur Vermarktung zu nutzen. 1985 nahm er mit Dschinghis Khan den Song „Mexico“ zur damaligen WM auf. Das Lied war kein großer Erfolg, danach trennte sich die Band offiziell.